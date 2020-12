Europa comença a vacunar metges, avis i polítics

Una mica embadalida per la presència de tantes càmeres de televisió i les mostres d’atenció exagerades del personal sanitari, la Mauricette va ser la primera persona a vacunar-se contra el coronavirus a França, ahir al matí. “Estic molt emocionada”, va admetre aquesta francesa de 78 anys, amb un somriure amagat per la mascareta, a la infermera que li va injectar la dosi, la Samira. La Mauricette estava “disposada a fer qualsevol cosa per evitar contaminar-se”, va explicar el cap del departament de medicina geriàtrica de l’Hospital René-Muret, el doctor Samir Tine.

Set pacients més d’aquest hospital de Sevran, un municipi d’uns 50.000 habitants situat al departament de Sena Saint-Denis, al nord de París, també es van vacunar. Tots eren pacients d’una unitat específica que acull persones de més de 60 anys, dependents i amb patologies cròniques. Un metge del mateix hospital també es va inocular la vacuna, però va poder fer-ho només perquè, pels seus antecedents mèdics, és una persona de risc: França no ha inclòs el personal sanitari a la primera fase del pla de vacunació.

Imatges com la de la Mauricette es van repetir ahir arreu de la Unió Europea, però amb persones de diferents perfils: països com Itàlia, Finlàndia i Lituània van prioritzar el personal sanitari, mentre que d’altres com Dinamarca, Croàcia i Àustria han començat a vacunar primer els residents dels geriàtrics. A Eslovàquia, en canvi, entre els primers a vacunar-se hi va haver la presidenta del país, Zuzana Caputová, i diversos ministres, en un gest que pretenia infondre confiança sobre les vacunes entre els ciutadans. Pel mateix motiu s’han vacunat també el primer ministre txec i un bisbe ortodox búlgar.

Eslovàquia, igual que Hongria, va ignorar el calendari marcat per la Comissió Europea i va començar a vacunar dissabte, just després de rebre les primeres dosis de la vacuna. També es va avançar una residència d’avis d’Alemanya, cosa que va molestar el ministre de Salut del país, Jens Spahn. Ahir un portaveu del ministeri va recordar que el govern “havia acordat amb els socis de la UE i els 16 lands que la campanya no començaria fins diumenge”.

Tampoc no compliran els terminis fixats per Brussel·les els Països Baixos, que han ajornat l’inici de la campanya de vacunació fins al 8 de gener. Bèlgica i Luxemburg posaran les primeres vacunes avui.

La immunització s’expandeix

El 8 de desembre, el Regne Unit es va convertir en el primer país que començava a administrar la vacuna de Pfizer/BioNTech a la seva població. Sis dies més tard ho van fer els Estats Units, el Canadà i els Emirats Àrabs, i des de llavors la llista ha anat creixent: l’Aràbia Saudita s’hi va sumar el 17 de desembre, Israel el 20, Qatar el 22, Suïssa el 23, i Sèrbia, Mèxic, Xile, Costa Rica i Kuwait el 24. Ahir també va començar a vacunar Oman. A tots aquests països se’ls va avançar Rússia, que des del 5 de desembre administra la vacuna de fabricació local Sputnik V a la seva població. La Xina havia començat a vacunar grups de risc al novembre, tot i que la vacuna Sinovac encara està en fase experimental. A partir de demà la Sputnik V es farà servir també a l’Argentina, mentre que Singapur començarà a administrar la vacuna de Pfizer dimecres.