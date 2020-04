Europa es prepara per recuperar l’activitat

Un cop ha passat el pitjor de la primera onada de la pandèmia, els països més afectats d’Europa es preparen per tornar progressivament a l’activitat. A Itàlia, amb 26.644 morts, la reobertura començarà el 4 de maig. A França, el govern explicarà dimarts a l’Assemblea Nacional el seu pla per al desconfinament a partir de l’11 de maig, després que el covid-19 hagi deixat 22.586 morts al país.

Itàlia recuperarà l’activitat industrial i la construcció a partir del 4 de maig. En la mateixa data s’obriran els parcs i es permetran les visites a familiars: es començarà a recuperar l’activitat després de dos mesos de confinament. Però les reunions socials continuaran prohibides. Ho va detallar ahir el primer ministre, Giuseppe Conte, després que s’anunciés l’increment més baix del nombre de morts al país des del 14 de març. El pla de Roma preveu que es pugui fer esport al carrer mantenint la distància i celebrar funerals amb menys de 15 persones. Roma ha fixat un preu màxim de 0,50 euros per a les mascaretes i prohibirà sortir al carrer a les persones que tinguin una febre superior a 37,5 graus. Com s’havia anunciat, les escoles italianes no obriran fins al setembre.

En el cas de França, per primer cop les enquestes apunten que menys de la meitat de la població està d’acord amb el confinament estricte: només el 43% de la ciutadania vol continuar mantenint el país aturat, segons un sondeig de YouGov per al Huffington Post.

L’executiu d’Emmanuel Macron ha anunciat que començarà a relaxar les restriccions a partir de l’11 de maig, amb un pla que inclou reobrir progressivament les escoles. L’estratègia, segons ha apuntat el primer ministre, Édouard Philippe, es basarà en sis eixos: salut, escola, treball, comerç, transports i actes públics. A més, es presentarà el dispositiu de seguiment a través dels telèfons mòbils amb l’aplicació StopCovid. Diputats a dreta i esquerra han criticat que s’hagin de pronunciar amb un marge de 24 hores i en una sola votació.

El consell científic que assessora el govern francès havia suggerit que les escoles bressol i la primària estiguessin tancades fins al setembre, cosa que el govern no ha considerat. Pel que fa a les mesures d’higiene, el consell recomana que a la secundària alumnes i professorat portin mascareta, que s’esmorzi dins l’aula i que els pares prenguin la temperatura als fills diàriament. Fora de l’àmbit escolar, els experts han recomanat a l’Elisi que es permetin els desplaçaments entre regions en transport públic mantenint les mesures. En canvi, rebutgen els viatges internacionals.

Alerta per l’apli de seguiment

D’altra banda, la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats ha qüestionat l’aplicacó StopCovid, que ha de servir per localitzar i alertar les persones que han estat en contacte amb algú que hagi donat positiu a les proves. L’organisme està d’acord que l’aplicació funcioni amb pseudònims però alerta sobre els perills “d’una aplicació de seguiment que registra els contactes que ha tingut una persona”. També adverteix que el seu ús ha de ser “temporal” i que les dades s’han d’emmagatzemar un temps limitat”.