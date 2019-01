L'FBI va investigar si Trump treballava d'amagat per a Rússia

L'FBI va obrir el maig del 2017 una investigació contra el president Donald Trump per determinar si treballava per a Rússia, segons una informació que publica aquest dissabte el 'New York Times'.

Citant fonts anònimes dels serveis de seguretat, el diari explica que després que Trump cessés el director de l'FBI James Comey, els agents estaven tan alarmats per l'actitud del president que van investigar si treballava contra els interessos nord-americans i en benefici de Rússia. Investigadors de contraespionatge van valorar si els actes del president suposaven una amenaça a la seguretat nacional i si Trump treballava al servei de Rússia, una investigació inèdita contra un president en exercici del càrrec. El diari assegura que ha verificat la informació amb diverses fonts.

La Casa Blanca ha reaccionat qualificant la informació d'"absurda". L'advocat de Trump i exalcalde de Nova York, Rudolph Giuliani, ha dit que "si es remunta a un any i mig enrere i no ha sortit res, vol dir que no van trobar res".

Paul Manafort, excap de campanya de Trump, va ser condemnat l'agost passat i es va reconèixer culpable de conspirar contra els Estats Units i d'obstruir la justícia. El seu advocat i assessor personal, Michael Cohen, anirà a la presó al març després de confessar frau, vulneració de la llei de finançament de campanyes i de mentir sota jurament.

El fiscal especial Robert Mueller investiga la ingerència russa en la campanya del 2016 en què Trump es va imposar a la candidata demòcrata, Hillary Clinton. Mueller també investiga si Trump va intentar obstaculitzar la seva feina.

Amb la majoria demòcrata al Congrés, ara els senadors tenen més capacitat per investigar si, efectivament, el govern de Vladímir Putin va conspirar per facilitar l'arribada de Trump a la Casa Blanca.