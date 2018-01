Nigel Farage diu ara: "Potser hauríem de fer un segon referèndum sobre la pertinença a la UE"

Sorprenents declaracions de Nigel Farage aquest matí de dijous a la televisió britànica. En una intervenció al programa 'The wright stuff', de Channel 5, ha afirmat: "Estic arribant al punt de pensar que hauríem de tenir un segon referèndum sobre la pertinença a la UE". La raó no és que l'exlíder de l'UKIP (Partit Independent del Regne Unit) i encara parlamentari europeu hagi caigut del cavall i comenci a veure quins són els desastres pràctics del Brexit, que poden afectar tant la indústria dels serveis financers com de l'aviació, i que ja ha tingut un cost en el nivell de vida dels britànics.

La raó, ha considerat Farage, és que així "mataríem la idea per a una generació". Qui ha estat considerat com un dels màxims instigadors del Brexit, doncs, està convençut que l'electorat donaria suport per segona vegada a la sortida de la Unió Europea. L' última enquesta feta pública sobre la qüestió, del 8 de desembre, indica, però, que el 51% dels britànics acceptarien continuar formant-ne part, mentre que el 41% tornarien a votar-hi en contra. El referèndum celebrat el 23 de juny del 2016 es va saldar amb un 51,9% de la població a favor d'abandonar la UE i la resta en contra.

Nigel Farage també ha justificat la seva inesperada resposta en raó de la insistència d'una segona consulta que alguns membres de l'establishment polític encara fan. La setmana passada, per exemple, Tony Blair va tornar a exposar la idea de la celebració d'un segon plebiscit. "El que és cert és que els Cleggs, els Blairs, els Adonises mai no es donaran per vençuts. Continuaran cridant i plorant i plorant tot el procés", ha dit Farage. "La forma de fer-los callar és tornar a cridar els britànics a les urnes".

Aquesta possibilitat, però, sembla, a hores d'ara, si no remota, sí improbable. El Partit Conservador ha reiterat que no hi haurà una nova oportunitat i en el mateix sentit s'ha expressat el Partit Laborista. Només ho defensen obertament des del primer dia els liberaldemòcrates. A mesura que s'avanci o es trobin entrebancs en el procés de negociació del nou acord comercial que hauria de regir les relacions entre els 27 i el Regne Unit després del Brexit, i a mesura que l'impacte de la incertesa que crea la sortida de la UE mossegui encara més les butxaques dels britànics, les resistències d'uns i altres podrien afeblir-se.

El Regne Unit hauria de sortit oficialment de la UE el 29 de març de l'any vinent, a les 23.00 h, hora de Londres. De moment, i per evitar el buit legal que es podria generar si no hi ha cap principi d'acord amb Brussel·les per a l'etapa posterior, el govern de Theresa May s'ha donat un període de gràcia de dos mesos per fer efectiva la separació.