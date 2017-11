El Brexit condemna l'economia britànica, que cau 2,5 punts en previsió de creixement per als pròxims cinc anys

Tothom s'adona de la catàstrofe econòmica que suposa el Brexit, però ningú al Regne Unit està disposat a admetre-ho. Si més no, encara. Ni tan sols el ministre d'Economia, Philip Hammond, un 'brexiter' a la força, que ha presentat aquest dimecres als Comuns el pressupost per al pròxim any fiscal i les previsions de creixement per als cinc anys vinents, unes previsions a la baixa en relació amb el que havia projectat a la primavera. En tancar 2017, la davallada haurà sigut de 0,4 punts, i s'haurà passat dels 2 previstos inicialment a l'1,6 de creixement. Cinc anys mes tard, l'economia britànica serà un 2,5% més petita que no pas ara.

Hammond ha posat bona cara al mal temps i a les dolentes previsions de l'Oficina de Responsabilitat Pressupostària. Al llarg del seu discurs ha assegurat que els seus números desfermaran "un futur ple d'oportunitats". Amb tot, ha hagut d'admetre que la productivitat caurà aquest any i els que venen. En conseqüència, les finances públiques se'n ressentiran, amb un dèficit del 80% sobre el producte interior brut (PIB) del 80% l'any 2022.

El govern britànic preveu ara que serà l'any 2025 quan s'assoleixi l'objectiu fixat, del 2% de dèficit sobre el PIB. En arribar al govern el 2010, el conservador David Cameron va prometre aquesta dada per al 2015. Una dècada de polítiques d'austeritat continua sense donar fruits.

El gran causant de la davallada econòmica prevista pel govern de Theresa May és, esclar, el Brexit i la incertesa que genera. Però ni Hammond ni el cap de l'oposició, Jeremy Corbyn, han volgut fer-ho explícit. De fet, Hammond ha afirmat en la seva exposició que el govern avançarà en breu cap a aconseguir un acord d'implementació del Brexit, "prioritat important en les pròximes setmanes". El canceller ha dit que ha previst prop de 3.200 milions d'euros al llarg dels pròxims dos anys per als preparatius de la sortida de la Unió. Al mateix temps, ha assegurat que està disposat a assignar altres quantitats, "si es necessiten".

Qui també sembla convençuda de l'obligatorietat d'arribar a un acord de divorci amb la Unió Europea (UE) en el mínim temps possible per poder obrir les converses per a un nou acord comercial, és la primera ministra, Theresa May. Aquest dilluns, d'acord amb dos dels ministres pro Brexit més durs del seu executiu, Boris Johnson i Michael Gove, May ha acordat oferir fins a 45.000 milions d'euros a Brussel·les per tancar la primera fase de les negociacions.