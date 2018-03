Ferroviaris i funcionaris es revolten contra Macron per les retallades

Els xiulets van ressonar ahir pels carrers de París. Funcionaris i treballadors de la SNCF, l’equivalent de la Renfe a França, van manifestar-se contra les reformes impulsades per Emmanuel Macron. Els sindicats van organitzar dos seguicis diferents, que van acabar a la plaça de la Bastilla. Es calcula que entre 49.000 i 65.000 persones van sortir al carrer a la capital francesa en la que va ser la primera demostració de força contra l’executiu de Macron. París, però, no va ser l’única ciutat on van haver-hi manifestacions: segons el sindicat CGT, fins a 500.000 persones van mostrar ahir el seu descontentament arreu del territori francès. El ministeri de l’Interior en va comptabilitzar 323.000.

Cada sector defensava els seus interessos. D’una banda, els treballadors ferroviaris van xiular, literalment, la reforma que el govern d’Édouard Philippe pretén aprovar per decret. Un dels punts més polèmics és el que pretén posar fi al particular estatus laboral que tenen els treballadors ferroviaris a França. Aquest règim ofereix a gairebé 149.000 treballadors de la SNCF certs privilegis laborals: per exemple, una feina per a tota la vida, la possibilitat de jubilar-se als 50 anys (només els maquinistes) o als 55, en lloc de fer-ho als 62 com la resta de treballadors, i disposar de bitllets de tren gratuïts o molt barats per a ells i per als seus familiars, incloent-hi “els pares, els avis i els fills”. Quan entri en vigor la reforma ferroviària impulsada pel govern, els nous assalariats ja no podran tenir aquests privilegis.

Privilegis laborals

“Des de fa uns sis anys, si decideixes jubilar-te als 50 o 55 anys no tens dret a la mateixa pensió de jubilació a què optaves abans del 2012”, es queixa a l’ARA el Fabrice, que va treballar 41 anys a l’oficina de seguretat ferroviària de la SNCF. Ell va jubilar-se als 58 anys perquè, explica, si ho hagués fet als 55 “guanyaria 300 euros menys de pensió cada mes”. En definitiva, “si et jubiles abans et penalitzen”, assegura. “Els treballadors ferroviaris que volguessin retirar-se ara i optar a una pensió com la que hi havia abans del 2012 haurien de jubilar-se als 60 anys. I el 2020 ho hauran de fer als 62 anys”, detalla. O sigui: és la mateixa edat de jubilació que la resta de treballadors francesos.

Pel que fa al privilegi de disposar de bitllets de tren gratuïts o molt econòmics, el Fabrice es defensa així: “És evident que no pagar el tren és un avantatge, però tampoc l’agafo cada dia”. Per contra, l’home admet que els ferroviaris sí que tenen privilegis pel que fa al càlcul de la pensió. Es determina a partir dels últims sis mesos treballats, mentre que per a la resta de treballadors es calcula a partir dels 25 millors anys treballats.

La jornada d’ahir també va estar marcada per les interrupcions en el servei de tren i per la cancel·lació i retards dels vols. Es tracta del pròleg de la vaga intermitent que el sector ferroviari té previst fer entre el 3 d’abril i el 28 de juny. En total, 36 dies d’aturada col·lectiva que els sindicats han distribuït de la manera següent: hi haurà vaga dos de cada cinc dies.

Congelació de salaris

Per la seva banda, els funcionaris van manifestar-se ahir perquè “el seu poder adquisitiu continua disminuint després de les mesures que el govern va anunciar a l’octubre”. Entre aquestes mesures hi ha la congelació dels salaris i la supressió de la indemnització del primer dia de baixa per malaltia. Amb aquesta última, Macron pretén lluitar contra l’absentisme i arribar a “un equilibri” entre els treballadors del sector públic i el privat, que no cobren fins al quart dia de baixa.

A més, el govern ja va anunciar al febrer que es planteja impulsar un acord d’acomiadaments voluntaris de funcionaris “per a aquells que vulguin marxar com a conseqüència de les reformes”, va advertir el ministre francès d’Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin. Aquestes reformes són una de les promeses electorals de Macron: durant la campanya va assegurar que suprimiria 120.000 llocs de treball de funcionaris des d’ara fins al 2022 si arribava al poder.

Els privilegis dels treballadors ferroviaris

Feina permanent

Tenen un contracte per a tota la vida, amb l’excepció que el treballador cometi una falta greu.

Jubilació anticipada

Poden jubilar-se als 50 anys (els maquinistes) o als 55, en lloc dels 62. Si ho fan, però, tenen una pensió lleugerament inferior.

Bitllets de tren

Tenen bitllets de tren gratuïts o molt barats (10% del preu) per a ells i els seus familiars.