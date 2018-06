Filipines: nova campanya per "netejar" Manila de sensesostre

Nova decisió polèmica del president de les Filipines, Rodrigo Duterte. I ja en van moltes. Gairebé 10.000 persones han sigut arrestades per la policia en els últims deu dies en una campanya per "netejar" Manila de sensesostre.

Malgrat les enèrgiques crítiques contra el govern dels partits opositors i dels defensors dels drets humans, el director general de la policia nacional, Oscar Albayalde, ha defensat que l'operació segueix "el compliment estricte de les ordenances municipals". Albayalde ha dit que tots els detinguts van infringir alguna llei municipal, com beure al carrer, fumar en espais prohibits o anar sense samarreta. Tot sembla indicar que el fet detonant d'aquestes detencions està en unes declaracions de Duterte: el 14 de juny el president filipí va dir que aquestes persones eren "un perill potencial".

Després de les crítiques rebudes, el mateix Duterte va negar el cap de setmana haver ordenat a la policia la campanya de detencions, i va admetre que "mandrejar" no és un delicte. Per la seva banda, Albayalde també va voler desvincular Duterte de les detencions i va assegurar que aquesta operació ha sigut conseqüència de l'enduriment de les lleis municipals. En canvi, l'oposició reitera que el primer responsable és el president del país.

La polèmica es va intensificar, encara més, fa uns dies. La setmana passada un filipí de 25 anys que havia sigut empresonat per no portar samarreta va morir després de rebre una pallissa dels seus companys de cel·la.

Contra els pobres

La vicepresidenta del país, Leni Robredo, també s'ha pronunciat. Diumenge va dir en el seu programa de ràdio setmanal que aquesta campanya busca criminalitzar la pobresa. "S'ha donat llicència a la policia per detenir els sensesostre. És una postura antipobres. I no volem que es repeteixin els abusos que es van cometre durant la guerra contra les drogues". En només dos anys més de 7.000 persones han mort en aquesta campanya que va llançar Duterte per netejar les Filipines de drogues i drogoaddictes.

Des de la Conferència Episcopal de les Filipines també han expressat la seva por que l'actual operació a Manila s'acarnissi en els més pobres i aplani el camí dels abusos policials. "No resoldrà la delinqüència perquè no n'aborda les causes profundes, que són la pobresa i la desocupació", ha afirmat aquest dilluns al diari 'Philstar' el bisbe auxiliar de Manila, Broderick Pabillo.