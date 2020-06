"Seria genial envair Veneçuela": es publica el llibre de Bolton sobre Trump

Si alguna nit, abans d’anar a dormir, a Donald Trump se li acut llegir les memòries del seu exassessor de Seguretat Nacional John Bolton, qualsevol li recomanaria que a la tauleta de nit hi tingui preparada una infusió –o dues– de til·la. El llibre, titulat The room where it happened (L'habitació on va passar), és una bomba de revelacions que pinta un retrat corrupte del president nord-americà i el presenta com un ignorant en política exterior i fàcilment influenciable per líders estrangers.

Malgrat els intents de la Casa Blanca per censurar-lo –al·legant que pot posar en perill la seguretat nacional–, l’obra ha arribat a les llibreries aquest dimarts després de rebre el vistiplau de la justícia nord-americana. ¿La primera reacció de Trump? Reafirmar el missatge que promulga des que va conèixer el to de l’obra de Bolton: gairebé tot és mentida i Bolton hauria d’anar a presó per difondre informació altament classificada. El president s'ha passat part del dia retuitejant publicacions que criticaven i denunciaven les memòries de Bolton.

No és un relat curt. 592 pàgines autobiogràfiques basades en els 17 mesos que Bolton va formar part del cercle més íntim del mandatari nord-americà: des de l’abril del 2018 fins al setembre del 2019, quan va ser destituït per Trump a cop de tuit justificant que els separaven “fortes desavinences”. Al llarg de l’obra hi ha una frase que es repeteix. “ Trump is Trump” (Trump és Trump). Una mena de dita que Bolton utilitza per justificar –sempre segons el seu testimoni i criteri– una manera de fer surrealista i mai a l’altura del seu càrrec que ha caracteritzat la presidència del magnat nord-americà.

Un regal per a Kim Jong-un

Una de les anècdotes més sonades explica que, en plena crisi de Washington amb Corea del Nord, Trump es va obsessionar en regalar un disc a Kim Jong-un. No era un disc qualsevol, era el Rocket man d’Elton John. El president havia utilitzat setmanes abans aquesta expressió, “ rocket man” (home coet), per referir-se al líder nord-coreà i criticar el seu programa nuclear. Després, però, va intentar convèncer el dictador que era una manera simpàtica d’anomenar-lo. “Fer arribar aquest CD a Kim es va convertir en una alta prioritat durant els mesos següents”, revela el llibre.

També explica que Trump va perdre ben aviat la confiança amb Juan Guaidó, l'autoproclamat president interí de Veneçuela. Bolton detalla que el mandatari veia en Guaidó un líder dèbil, lluny de la duresa de Nicolás Maduro. ¿El motiu? En una visita de Guaidó i la seva parella, Fabiana Rosales, a la Casa Blanca, Trump es va fixar que ella no portava l’anell de casats. Al llibre, Bolton diu que Trump va entendre aquest detall com una “prova” que Guaidó era “dèbil”. En referència a Veneçuela, el president va arribar a dir que seria " cool" (genial) envair el país llatinoamericà.

Al llarg del relat, però, Bolton es mostra especialment frustrat quan recorda el líder nord-americà com un ignorant en política exterior, que sovint deixava en evidència la imatge dels EUA. L’exassessor de seguretat destaca, per exemple, que Trump no sabia que el Regne Unit era una potència nuclear. O que abans d'una cimera amb Putin a Hèlsinki va preguntar si Finlàndia era part de Rússia.

Suport per a la reelecció

Però hi ha dues revelacions que fugen de la simple anècdota i són especialment greus. En totes dues hi ha les eleccions de fons. Les memòries de Bolton apunten que el juny del 2019, durant la cimera del G-20 al Japó, Trump va demanar al seu homòleg xinès, Xi Jinping, que l'ajudés a guanyar les presidencials del novembre del 2020 amb gestos com la compra per part de Pequín de soja i blat nord-americà que l'ajudarien a captar vots.

L’altra fa referència a l’escàndol d’Ucraïna per perjudicar la figura de Joe Biden, el seu rival en els comicis de finals d’any. A les memòries, Bolton confirma que Trump va condicionar el lliurament de milions de dòlars en ajuda militar a Ucraïna al fet que Kíev obrís una investigació sobre el fill del seu rival a la presidència, cosa que va motivar l'obertura d'un judici polític del qual va sortir absolt al Senat.