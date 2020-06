La Fiscalia del Brasil investiga el ministeri de Salut per no donar les dades acumulades de la pandèmia

La Fiscalia del Brasil ha donat un termini de 72 hores perquè el ministeri de Salut expliqui l'omissió de les dades de contagis i morts per la pandèmia de coronavirus que des de divendres no estan disponibles a la web del recompte oficial, cosa que ha desencadenat una allau de crítiques al president, Jair Bolsonaro.

La Cambra de Drets Socials i Fiscalització d'Actes Administratius del ministeri públic federal va instaurar la nit de dissabte un procés extrajudicial per investigar els motius que van portar el ministeri de Salut a modificar la metodologia de divulgació. La Fiscalia considera que la Constitució brasilera "garanteix a tothom l'accés a la informació". El ministre interí de Salut, el general Eduardo Pazuello, ha de proporcionar la còpia de l'acte administratiu que va fixar la retirada de les dades consolidades de la plataforma de divulgació.

Des divendres el govern ha retardat tres hores la comunicació de les dades diàries, que ara es fa a les deu del vespre, amb l'argument d'evitar "inconsistències" en la recollida d'informació dels seus 27 estats. D'aquesta manera la informació no surt al telenotícies de la xarxa Globo, el més vist del país, ni tampoc als diaris matutins, que habitualment tanquen edició a la mateixa hora en què ara s'anuncien les dades.

Els butlletins del ministeri de Salut ja no inclouen les dades consolidades de l'acumulat de morts, de casos diagnosticats, de malalts recuperats, de defuncions en investigació ni tampoc les corbes que indiquen les tendències. L'últim informe parla de 9.700 morts i 27.075 nous contagis en les últimes 24 hores.

Sumades les xifres de dissabte a les que oficialment han sigut divulgades des del primer cas registrat al país, el 26 de febrer a São Paulo, el gegant sud-americà totalitza 672.846 contagis i 35.930 morts.

La web del ministeri de Salut destinada a la divulgació de les dades va estar per fora de línia gairebé 24 hores i la interrupció va fer que l'observatori de la universitat nord-americana Johns Hopkins, referència global sobre les dades del covid-19, deixés el Brasil temporalment fora de l'estadística. Quan la plataforma del ministeri de Salut va tornar a funcionar, el nou format ja no tenia les dades completes i tampoc permetia descarregar els arxius amb més detalls de l'acumulat per regions, estats i ciutats, com es podia fer abans.