França es blinda contra la pesta porcina africana

El ministeri d’Agricultura francès ha reforçat les mesures de prevenció contra la pesta porcina africana. La decisió arriba després que, a mitjans de setembre, es detectessin almenys dos senglars salvatges infectats per aquest virus als voltants d’Étalle, un municipi del sud de Bèlgica situat a una desena de quilòmetres de la frontera francesa. El 8 d’octubre, el ministre való d’Agricultura, René Collin, va anunciar que la xifra de senglars amb la pesta havia augmentat considerablement: les autoritats belgues han comptat fins a 44 animals infectats.

De moment no s’ha descobert cap cas a França, però el ministeri que dirigeix Stéphane Travert prefereix prevenir que matar. Aquesta malaltia extremament contagiosa no representa cap perill per als humans, però és letal per als porcs domèstics i els senglars. Per acabar-ho d’adobar, no existeix cap vacuna ni tractament per curar-la. Segons el ministeri d’Agricultura, el 80% dels animals que contreuen el virus moren. A més, per evitar nous brots i que la pesta s’expandeixi, sovint es procedeix a sacrificar porcs que podrien estar contaminats o que han estat en contacte amb animals malalts.

Un risc econòmic

A part de les conseqüències sanitàries i el malestar dels ramaders porcins, les pèrdues econòmiques per al sector agroalimentari per culpa d’aquesta malaltia serien considerables: no només per la taxa de mortalitat elevada, sinó també per les restriccions comercials que s’imposen als països on s’ha detectat. La pesta porcina africana es troba des de fa gairebé cinc anys en països principalment de l’Europa de l’Est, com Estònia, Lituània, Letònia, Polònia, Ucraïna, Rússia, Moldàvia, Bulgària, Romania, la República Txeca i, ara també, Bèlgica. “Una progressió inèdita de la malaltia”, valora el ministeri d’Agricultura francès.

És per tot això que des d’aquesta cartera s’està estudiant aplicar dispositius per impedir que els porcs i senglars provinents de Bèlgica entrin en territori francès. La pesta porcina africana s’encomana no tan sols a través dels animals infectats, sinó també per la carn i els productes a base de carn de porc i senglar contaminats -com la xarcuteria-, així com pels vehicles, les persones i materials contaminats. De fet, s’ha posat en marxa una campanya d’informació als conductors de camions que viatgen des d’aquests països de l’Europa de l’Est. Un gest simple però eficaç és dipositar les restes dels àpats en contenidors tancats. El grup Sanef, la filial d’Abertis que opera en més de 2.000 quilòmetres d’autopistes al nord-oest de França, col·labora amb el ministeri d’Agricultura perquè la campanya sigui visible en àrees de servei i peatges.

Extremar la precaució

De moment, França ja ha suspès les activitats forestals en 133 municipis de quatre departaments fronterers: Ardenes, Meuse, Moselle i Meurthe-et-Moselle. A més, s’hi ha suspès la caça per evitar la dispersió dels porcs senglars. “Aquesta alerta sanitària de nivell màxim necessita una mobilització col·lectiva, principalment dels ramaders porcins i els caçadors, per evitar que la malaltia s’introdueixi o es propagui al nostre territori”, diu el ministre Travert.

Mentrestant, el ministeri d’Agricultura també ha demanat a tots els ramaders porcins de la zona que instal·lin cèrcols elèctrics. Qualsevol persona que no hagi obtingut una autorització prèvia dels ramaders porcins tindrà prohibida l’entrada a les granges. I, tot i haver obtingut el permís, haurà de complir amb les mesures d’higiene i bioseguretat necessàries.

La indústria porcina francesa està en la tercera posició de la Unió Europea, amb 25 milions de porcs magres criats cada any. D’aquesta producció, França n’exporta el 40%, principalment a Europa, però també a Rússia i a la Xina. El primer lloc l’ocupa Espanya, amb Catalunya al capdavant, i el segon Alemanya.