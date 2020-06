França condemna a quatre anys de presó l'oncle de Baixar al-Assad per blanqueig de diners

Rifaat al-Assad, l'oncle del rais sirià Baixar al-Assad, ha estat condemnat a quatre anys de presó per un tribunal francès que l'ha trobat culpable de blanqueig de diners. El seu patrimoni immobiliari al país, que es calcula que seria d'uns 90 milions d'euros, ha estat confiscat.

L'empresari sirià, de 82 anys, que ha estat representat pels seus advocats en el judici des que va començar el 9 de desembre, ha estat condemnat per blanqueig i apropiació indeguda després d'una investigació de gairebé set anys. S'ha documentat que va desviar diner públic de Síria entre el 1984 i el 2016. També ha estat condemnat per evasió d'impostos i per haver donat feina a treballadors sense papers.

Rifaat al-Assad, però, no ha estat jutjat per les massacres que va cometre quan era una de les peces clau del règim de Damasc, com a cap de les forces d'elit de la seguretat interior, les Brigades de Defensa, que van ser responsables, entre d'altres, de la massacre de la revolta dels Germans Musulmans el 1982. Des d'aleshores Rifat es va guanyar el sobrenom de Carnisser de Hama.

El tribunal francès ha ordenat confiscar-li una part de l'imperi immobiliari: dos hotels, una quarantena d'apartaments a París i un palau i unes cavallerisses a Val-d'Oise, a més d'una mansió al Regne Unit, entre d'altres. Al-Assad segueix les passes de Teodorín Obiang, vicepresident de Guinea Equatorial i fill del dictador, que va ser condemnat al febrer a pagar una multa de 30 milions d'euros també per blanqueig.

Rifaat al-Assad, que resideix a la Gran Bretanya, va haver de marxar de Síria el 1984 després del fracàs del cop que ell mateix va intentar contra el seu germà Hafez, pare de l'actual rais. Amb la seva dona i fills i una cort de 200 seguidors, es va instal·lar a Europa, on fins ara ha viscut amb tota mena de luxes gràcies a una xarxa de societats basades en paradisos fiscals, entre els quals Luxemburg. Ell assegura que la seva fortuna prové només de la generositat del seu amic Abdul·lah, príncep hereu i després rei de l'Aràbia Saudita, que el va finançar fins que va morir el 2015. El jutge considera acreditat per testimonis i experts que els diners provenien del saqueig de les finances públiques sirianes, en una mena d'exili negociat amb Hafez al-Assad i finançat per Damasc a canvi del seu silenci.

Un imperi a Espanya

Rifaat i la seva família tenen també fins a 507 propietats immobiliàries a Espanya, la majoria a Marbella i la Costa del Sol, valorades en 695 milions d'euros, que van ser confiscades per les autoritats espanyoles el 2017 com a resultat d'una altra investigació per blanqueig de diners. El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va proposar el desembre passat jutjar l'exvicepresident i dos de les seves esposes per pertinença a una organització criminal que hauria blanquejat més de 600 milions d'euros procedents de l'espoli del valuosíssim patrimoni arqueològic del país.