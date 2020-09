França vol fer fora els ocupes en 72 hores

El govern francès vol que totes les ocupacions il·legals d’habitatges passin a resoldre’s en només tres dies. La ministra d'Habitatge, Emmanuelle Wargon, va anunciar dilluns que el govern té previst modificar la legislació que regula aquests tipus d’intrusions i que tants maldecaps donen als propietaris. La proposta governamental arriba després que la història d’una parella de jubilats s’hagi mediatitzat a França: el matrimoni no va poder entrar a la seva casa de vacances a la Costa Blava, ocupada per una família amb dues criatures durant gairebé tres setmanes.

“[L’actual] llei no és clara i no és fàcil d’aplicar”, reconeixia la ministra. És per això que Wargon va proclamar que el govern està a favor de l’esmena presentada pel diputat de la majoria presidencial Guillaume Kasbarian, que té per objectiu accelerar els tràmits contra les ocupacions. La llei d’acceleració i simplificació de l'acció pública s’ha debatut aquest dimecres a l'Assemblea Nacional i es votarà amb l’esmena inclosa d'aquí unes setmanes.

En concret, l’esmena permetrà a qualsevol propietari o inquilí d’un habitatge, ja sigui la seva residència principal, secundària o bé ocasional, fer fora els ocupes que té a casa seva en 72 hores. Per fer-ho possible, quan un propietari o bé un inquilí trobin el seu habitatge ocupat, el primer que hauran de fer és denunciar-ho a la policia i acte seguit hauran de contactar amb el prefecte de la regió corresponent. Aquest últim “tindrà 48 hores per respondre als denunciants”, va explicar Wargon, un tràmit purament burocràtic. Passats aquests dos dies, “el mateix prefecte trametrà un requeriment als ocupants il·legals perquè se'n vagin de l’habitatge”. A partir de llavors, els ocupes tindran 24 hores per deixar la casa abans que la policia intervingui.

A més, amb l’esmena en vigor, tant se val si fa tres dies, una setmana o un mes que l’habitatge està ocupat il·legalment, el procediment per fer fora els ocupes és tindrà en compte a partir del moment que el propietari o l’inquilí se n’adoni, ho denunciï i demostri oficialment que és casa seva amb el contracte d’arrendament, amb les factures de llum o de gas i, en el cas dels propietaris, amb el títol de la propietat o l’escriptura de compravenda. La tàctica de canviar els panys de les portes ja no servirà de res.

L’actual legislació prohibeix a un propietari o inquilí fer justícia pel seu compte. És a dir, fer fora ell mateix els ocupes. De fet, la justícia francesa castiga d’una manera més severa un propietari d’una casa ocupada que solucioni el problema ell mateix amb violència que no pas l’ocupa. A més, no és el mateix si la casa ocupada és la principal, més protegida, o bé la secundària. Tot i ser la principal, s’ha de presentar una prova d’efracció, sovint difícil d’obtenir. Amb tot, la majoria dels propietaris creuen que la llei no els protegeix i que és laxa amb els ocupes.

Fins fa només un parell d’anys, la llei donava als ocupes dos mesos perquè abandonessin la casa en el moment en què es dictava la decisió d’expulsió. Encara més, prohibia expulsar-los durant l’anomenada treva hivernal, és a dir, de novembre a març. Si bé aquesta mesura està destinada a protegir els inquilins morosos per evitar que es quedin sense casa quan fa més fred, els ocupes també es van poder emparar durant quatre anys en aquesta disposició inscrita en la legislació des del 2014.