Fujimori serà processat per una matança malgrat l'indult presidencial

L'expresident del Perú Alberto Fujimori podria ser processat per la matança ocorreguda l'any 1992 a la localitat de Pativilca -a prop de Lima-, on sis pagesos van morir després de ser torturats. Així ho ha decidit un tribunal peruà malgrat l'indult que l'actual president peruà, Pedro Pablo Kuczynski, va concedir a Fujimori el passat mes de desembre. De fet, l'expresident es troba en llibertat des del 4 de gener. La fiscalia demana ara per a ell 25 anys de presó.

L'última decisió de la justícia peruana és apel·lable i fa referència a l'anomenat cas Pativilca. El Grup Colina –un destacament de l'exèrcit peruà constituït pel mateix govern de Fujimori per combatre l'organització terrorista Sendero Luminoso– va matar sis pagesos després de sotmetre'ls a tot tipus de vexacions i maltractaments. El mateix Grup Colina va assassinar en total una seixantena de persones, entre elles alguns menors i opositors polítics.

Fujimori havia complert gairebé la meitat de la seva condemna per crims contra la humanitat quan es va beneficiar de l'indult presidencial el 24 de desembre. El president Kuczynski el va indultar després que una junta mèdica recomanés l'alliberament de Fujomiri pel seu estat de salut. Segons el cos mèdic, l'expresident, de 79 anys, té una malaltia progressiva, degenerativa i incurable. La llibertat de Fujimori, condemnat a 25 anys de presó per matances i segrestos durant el seu mandat (1990-2000), va obrir un escenari imprevisible en la política nacional. L'indult no només eximia Fujimori de seguir a la presó per la mort de 25 persones en dues matances d'un grup militar encobert, sinó que també el lliurava de ser processat per la massacre a Pativilca.

La passada nit de Nadal, Kuczynski va concedir l'indult humanitari a Fujimori després que una desena de diputats fujimoristes n'evitessin la destitució per corrupció. Molts van interpretar l'indult com una simple devolució de favors. Els fujimoristes havien salvat Kuczynski, i ell es mostrava condescendent amb l'expresident.