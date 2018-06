Gairebé un centenar de morts en una disputa entre pastors i grangers a Nigèria

Almenys 86 persones han mort a Nigèria en atacs suposadament comesos per pastors armats de l'ètnia fulani –de majoria musulmana– en pobles de l'estat central de Plateau.

La violència va esclatar a última hora d'aquest dissabte a la zona de Barkin Ladi, i ha desencadenat més atacs de represàlia aquest dilluns a Jocs, la capital de Plateau, un estat on hi sol haver conflictes de caràcter ètnico-religiós entre pastors i grangers. "86 persones van morir, 6 van resultar ferides, 50 cases van ser incendiades, 50 motocicletes i 2 vehicles van ser cremats", ha afirmat el portaveu de la policia de Plateau, Terna Tyopev, en un comunicat.

Per la seva banda, el governador de l'estat, Simon Lalong, ha declarat aquest dilluns un toc de queda des de les sis de la tarda fins a les sis de la matinada en les zones afectades amb la finalitat d'imposar l'ordre. També ha dit a la població que miri de mantenir la calma.

El president de Nigèria, Muhammadu Buhari, de l'ètnia fulani, també va demanar calma davant "els profundament desafortunats assassinats", i ha promès que faran tot el possible per portar els responsables davant de la justícia i "evitar una repetició d'atacs i represàlies". Buhari, a través del seu compte de Twitter, ha qualificat de "dolorosos i lamentables" els danys personals i materials ocasionats a Plateau, i ha enviat el seu "més sincer suport a les comunitats afectades".

Els atacs, que van començar dissabte a la nit i es van allargar fins diumenge a la matinada, van ser comesos per un grup de pistolers que portaven armes sofisticades, com fusells d'assalt. Van atacar almenys deu localitats.

Una situació que ve de llarg

Els pastors fulani porten els seus caps de bestiar per tot el país a la recerca de pastura per al bestiar, i de vegades destrossen camps de cultiu de grangers cristians locals. Això pot desencadenar baralles constants, on han mort milers de persones en els últims anys. La lluita per l'apropiació dels recursos naturals entre pastors nòmades i grangers locals és una de les principals causes de la violència. Sobretot quan competeixen per la pastura i l'aigua.

El 2017 els conflictes entre els pastors nòmades i els grangers locals van deixar almenys 549 morts i milers de desplaçats a la zona, segons Amnistia Internacional (AI), que també va informar de 168 morts el gener passat.

El president Buhari ha rebut pressions per acabar amb aquesta violència en un país on la seguretat ja pateix l'horror del grup jihadista Boko Haram. El grup terrorista lluita per imposar un estat de tall islàmic a Nigèria, país de majoria musulmana al nord i predominantment cristià al sud.