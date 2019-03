Gairebé 5.000 controls policials d'accés a les mobilitzacions dels 'armilles grogues' a França

Els 'armilles grogues' han tornat a reunir-se aquest matí en diverses ciutats franceses per dinovè dissabte consecutiu, sota un dispositiu especial de vigilància amb participació de l'exèrcit ordenat pel govern d'Emanuel Macron, després dels episodis violents de la setmana passada. La ministra de Justícia, Nicole Belloubet, ha promès que "no hi haurà pietat amb els provocadors", en un discurs amb motiu de la commemoració dels atemptats jihadistes de fa un any a Carcassona i Trèbes, que van deixar 4 morts.

A París, diversos milers de persones s'han reunit a la plaça de Denfert-Rochereau per manifestar-se en direcció a Montmartre. També hi ha concentracions a la plaça de Trocadero i a Châtelet. Fins a la una del migdia la policia havia fet 4.688 controls preventius d'accés al perímetre de seguretat establert als voltants dels Camps Elisis. Fins a 51 persones han sigut detingudes i 29 multades per haver intentat entrar-hi.

A Niça hi ha hagut alguns incidents i la policia ha buidat la plaça Garibaldi, on els manifestants desafiaven la prohibició de mobilitzar-s'hi. Hi ha hagut sis detinguts. La resta de manifestacions es desenvolupen sense incidents a ciutats com Lile, Turcoing, Estrasburg, Montpeller i Lió.