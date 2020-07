"Es necessita molt d'oxigen per parlar", va dir el policia a George Floyd quan cridava que no podia respirar

Fins a vint vegades va cridar George Floyd que no podia respirar mentre el policia acusat del seu assassinat per asfíxia li repetia que deixés de cridar, segons el tribunal que jutja els fets del maig passat. En un moment donat Floyd va cridar: "Em mataràs, home" (" You're going to kill me, man!"). La resposta de Derek Chauvin, el policia agenollat a sobre seu, van ser: "Llavors deixa de parlar i cridar, es necessita molt d'oxigen per parlar".

Les transcripcions s'han fet públiques aquest dijous i mostren com Floyd intenta cooperar amb la policia demanant disculpes repetidament pels fets. Suposadament, havia pagat amb un bitllet fals de 20 dòlars en una botiga. En aquesta versió es mostra, amb més claredat, què va passar des de l'arribada dels policies fins a l'intent de reanimació cardiopulmonar de Floyd.

Després d'aquest episodi els agents mantenen una petita discussió sobre si cal posar-lo de cantó i Chauvin decideix que no, una decisió que acabaria sent mortal. Les transcripcions surten a la llum en un intent dels advocats de l'agent Thomas Lane de no jutjar-lo pels càrrecs d'homicidi i demostrar-ne la innocència. A Lane, Alexander Kueng i Tou Thao se'ls acusa d'ajudar i d'instigar a cometre l'assassinat.

Les imatges són les més clares fins ara de l'assassinat que va encendre protestes a tot el món, encapçalades pel moviment Black Lives Matter. Els quatre agents involucrats van ser acomiadats i posteriorment detinguts, i Derek Chauvin, que es va agenollar sobre el coll de Floyd, està acusat d'homicidi.