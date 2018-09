Els Estats Units amenacen de sancionar el Tribunal de l'Haia

Les institucions internacionals no són sant de la devoció del govern de Donald Trump, i avui li ha tocat rebre al Tribunal Penal Internacional de l’Haia (TPI). El seu assessor nacional de seguretat, John Bolton, ha amenaçat de sancionar els jutges i fiscals d’aquest tribunal si investiguen presumptes crims de guerra del seu país a l’Afganistan.

"No cooperarem amb el TPI, no li proporcionarem cap assistència. No ens unirem al TPI. Deixarem que es mori. De fet, per a nosaltres, està morta”, ha assenyalat Bolton en un discurs organitzat per Federal Society, un grup d’interès conservador de Washington, titulat 'Protecció del constitucionalisme i la sobirania nord-americanes de les amenaces internacionals'. El govern de Trump, ha afegit, negociarà acords bilaterals per prohibir que els països lliurin ciutadans nord-americans al tribunal de l’Haia.

Bolton ha atacat de manera molt dura la cort internacional i, fins i tot, l'ha titllat d'“il·legítima”. Els Estats Units utilitzaran els mitjans necessaris per protegir els nostres ciutadans i els nostres aliats contra la fiscalització injusta d’aquest tribunal il·legítim”.

L’assessor de Trump –un conegut falcó republicà– va recordar que el seu país no van ratificar el tractat de Roma que va establir el TPI el 2002. El llavors president, el republicà George W. Bush, va prendre aquesta decisió, i el seu successor, Barack Obama, no va canviar aquesta posició, tot i que sí que va prendre mesures per millorar la cooperació del govern nord-americà amb el tribunal. Amb el seu parlament, Bolton ha deixat clar que el govern de Trump recupera els dies de Bush en què els EUA s’oposaven fermament al TPI.

Un tribunal "il·legítim" i "perillós"

El mandat del tribunal penal de les Nacions Unides és portar davant de la justícia els autors de crims de guerra, crims contra la humanitat i genocidi. Bolton, però, ha assegurat que aquest tribunal és “inefectiu”, “infringeix la sobirania nord-americana” i és “perillós”.

"Prohibirem l'entrada dels seus jutges i fiscals als Estats Units. Sancionarem els seus fons en el sistema financer dels EUA, i els processarem en el sistema criminal nord-americà. Farem el mateix amb qualsevol companyia o estat que cooperi en una investigació del TPI contra nord-americans", ha advertit.

D'altra banda, l'assessor de Trump també ha informat del tancament de la delegació palestina a Washington –ho va fer una hora després que ho anunciés el departament d’Estat–. Els EUA, ha dit, “sempre estaran al costat del nostre amic i aliat, Israel”. I ha criticat que Palestina intenti portar Israel davant del Tribunal Internacional.

"Si el Tribunal va contra nosaltres, contra Israel o altres aliats, no ens quedarem de braços plegats", ha dit Bolton.