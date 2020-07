Hong Kong ajorna un any les eleccions legislatives a causa del covid-19

El govern de Hong Kong ha ajornat aquest divendres les eleccions parlamentàries durant un període d’un any. Carrie Lam, la cap executiva de l’excolònia britànica, ha argumentat que l’agreujament dels brots de covid-19 l’ha obligat a prendre la decisió. Les eleccions s’haurien d’haver fet al setembre.

"La decisió que haig de prendre avui és la més difícil dels últims set mesos", ha dit Lam en una conferència de premsa. Ho ha argumentat pel risc d’infeccions –amb més de tres milions de persones convocades a les urnes–, la impossibilitat de celebrar actes electorals a causa de les normes de distanciament social i les dificultats que tenen els ciutadans residents a l’estranger o a la Xina continental per tornar a Hong Kong, a causa de les restriccions imposades als viatges.

L'ajornament pot suposar un contratemps per a l'oposició prodemocràcia, que esperava aprofitar el desencís amb l'actual majoria pro Pequín del govern, entre altres raons a causa de la implementació recent de la llei de seguretat nacional, per obtenir-ne rèdits electorals.

Un dia abans de l’anunci, dijous, 12 candidats pro democràcia van assegurar en una conferència de premsa que la seva candidatura havia estat prohibida. Hi van participar quatre legisladors i activistes tan destacats com Joshua Wong, que va assegurar que s’havia prohibit la seva participació, en part, a causa de les seves crítiques a la nova llei de seguretat nacional. Posteriorment a l’anunci de Lam, en una piulada, l’activista va dir: "És evident que és el frau electoral més gran de la història de Hong Kong".

1. #Beijing is staging multiple acts to prevent the opposition bloc from taking the majority in LegCo. They could disqualify us, arrest us, throw us into jail, or even call off the election and create a puppet parliament elsewhere. pic.twitter.com/x8s7fwVACq