Hongria nega el menjar a refugiats retinguts en centres de detenció

El govern hongarès de l'ultradretà Viktor Orbán sembla no tenir límits en la seva política populista de deshumanització dels migrants: ara no dubta a fer servir la gana com a xantatge. Segons han denunciat dues ONG, les autoritats han deixat de donar menjar a refugiats que estan sota la seva custòdia en centres de detenció. L'objectiu, segons denuncien les entitats, és que renunciïn a apel·lar als tribunals contra la decisió del govern de denegar-los l'asil.

"Hem tingut el cas de dos germans sirians que van estar més de cinc dies sense menjar, detinguts en custòdia de la policia hongaresa. Tenien diners per comprar menjar i no els ho van permetre, ni tampoc van permetre a una ONG que els lliurés aliments. Jo d'això en dic tortura", explica a l'ARA András Léderer, responsable del Comitè d'Hèlsinki, l'organització hongaresa que va denunciar els primers casos davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. El tribunal va obligar les autoritats hongareses a tornar a donar aliments als afectats, però l'entitat ha denunciat un altre cas, el d'una dona afganesa, entre les desenes de persones que continuen retingudes a les dues zones de trànsit del país, i tem que hi hagi més casos.

Al juliol es va aprovar la nova normativa d'asil, que preveu denegar totes les peticions de refugiats procedents que han arribat al país a través de Sèrbia, al marge de quina sigui la seva condició i la seva història i si al seu país d'origen hi ha situacions de violència o de persecució. A més, des del maig del 2017 només es tramiten dues peticions d'asil per dia i s'han de presentar a les zones de trànsit, dos camps situats a la frontera amb Sèrbia. Els refugiats hi estan allotjats en contenidors que recorden els remolcs de camions, sota custòdia de la policia d'estrangeria hongaresa. A diferència de la resta de centres de detenció del país, en aquestes "zones de trànsit" no hi ha cantina per comprar aliments, de manera que els refugiats depenen del menjar que els dona el govern.

"Actualment hi ha entre 130 i 150 persones a les dues zones de trànsit", explica Léderer. "Hem vist que els deixen de donar menjar quan els deneguen la sol·licitud d'asil. Excepte als nens i les dones que donen el pit. És una manera de forçar-los a tornar a Sèrbia i que desisteixin de la seva demanda d'asil". A les zones de trànsit hi ha poques persones perquè només se n'admeten dues al dia i perquè és evident que sol·licitar asil a Hongria no sembla una bona idea.

L'oficina d'asil del govern de Budapest denega sistemàticament totes les demandes, i els refugiats tenen dret a apel·lar als tribunals, però aquests no poden revocar la decisió oficial, sinó confirmar-la o anul·lar-la i obligar les autoritats a revisar el cas. "I això pot durar indefinidament. Mentre duren les apel·lacions els refugiats han de quedar-se a les zones de trànsit", afegeix el jurista.

Per a Human Rights Watch, "el govern ha tocat fons negant el menjar a persones que estan sota la seva custòdia". "Aquest menyspreu al benestar de les persones sembla un gest cínic per forçar-los a abandonar les seves demandes d'asil i marxar d'Hongria", ha dit Lydia Gall, investigadora per a l'Europa de l'Est de Human Rights Watch.

El Comitè d'Hèlsinki, una ONG que vetlla pels drets de migrants i refugiats, va denunciar a principis d'agost davant el Tribunal Europeu de Drets Humans el cas de dues famílies afganeses i dos germans sirians retinguts en un camp als quals els negaven el menjar. Segons van explicar aleshores, només rebien aliments les criatures i una dona amb un nadó lactant, però no podien compartir-lo amb la resta de la família. En tots els casos els havien denegat la sol·licitud d'asil, segons el nou procediment d'admissió que Budapest va posar en marxa al juliol. El 10 d'agost el tribunal europeu va instar les autoritats hongareses a recuperar la distribució d'aliments en els casos denunciats i des d'aleshores ha dictat tres resolucions més en el mateix sentit.

Però les ONG alerten que això no ha resolt el problema i que "desenes de refugiats als quals s'ha denegat la petició d'asil es poden trobar també privats de menjar". Dilluns, coincidint amb la festa local del Pa Nou, el sacerdot Gábor Ivány va ser foragitat d'una de les zones de trànsit per la policia. L'Oficina d'Immigració i Asil va emetre un comunicat en què al·legava que no hi ha res en la llei hongaresa que obligui explícitament les autoritats a alimentar les persones que són a les zones de trànsit dins el procediment d'estrangeria.

El nou procediment d'admissió forma part del paquet 'Stop Soros' aprovat per Orbán, que presenta el milionari hongarès com l'autor d'un complot pro occidental per desgastar-lo. Entre altres mesures, les reformes consideren delicte prestar qualsevol mena d'ajuda o servei als migrants i refugiats, amb penes de fins a un any de presó.



"Les institucions europees haurien d'afegir aquest atac a la llarga llista de vulneracions de drets humans a Hongria i enviar un missatge clar que aquests abusos tindran conseqüències", reclama Human Rights Watch.