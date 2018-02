Inscriuen una gossa com a militant de l'SPD alemany

Una gossa ha ingressat al Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) com a militant després que el diari sensacionalista 'Bild' l'hi hagi inscrita. El rotatiu pretenia demostrar així que la formació política no controla la identitat dels seus nous militants, i ni tan sols si són humans o no.

El Partit Socialdemòcrata fa una consulta entre les seves bases des d'aquest dimarts fins al 2 de març per decidir si reedita la Gran Coalició amb la formació conservadora d'Angela Merkel. La formació va comunicar que aquelles persones que fossin militants de l'SPD abans de les 18 hores del dia 6 de febrer hi podrien votar. Arran d'aquest comunicat, el diari 'Bild' va decidir inscriure la gossa dues hores abans del temps límit per fer-ho amb l'objectiu de comprovar si la consulta podria ser susceptible de manipulació.

El resultat ha sigut favorable per a la gossa, que es diu Lima, ja que l'SPD ha acceptat la seva inscripció com a militant.

L'agrupació política s'ha dirigit a la Lima dient-li que "s'alegren que hagi decidit militar al Partit Socialdemòcrata d'Alemanya". La gossa també ha rebut invitacions a participar en la consulta tant de partidaris com de detractors a la firma de l'acord amb Merkel.

L'editorial de 'Bild' ha destacat que "la carrera de Lima dins el partit" és una mostra de com pot ser manipulada la consulta sobre la formació del govern d'Alemanya. També ha destacat que si ells mateixos van poder inscriure una gossa al partit, coses molt pitjors podrien passar, i ha al·legat que qualsevol persona que vulgui desequilibrar la formació -i la situació política del país- ho podria aconseguir sense impediments.