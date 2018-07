L’Iran considera una “humiliació” l’oferta de diàleg de Trump

L’Iran, a través d’uns quants funcionaris, va rebutjar ahir l’oferta de diàleg del president dels Estats Units, Donald Trump. Les converses serien “una humiliació” i no tindrien “cap valor”, van dir. La tensió entre els dos països continua augmentant, sobretot després que Washington va abandonar l’acord nuclear iranià el maig passat.

“Basant-nos en les nostres males experiències en les negociacions amb els Estats Units i en la violació dels seus compromisos, és natural que no vegem valor a la seva proposta”, va dir el cap del Consell Estratègic de Relacions Exteriors iranià, Kamal Kharrazi, citat per l’agència Fars. Per a Ali Motahari, el vicepresident del Parlament iranià i considerat un polític moderat, negociar amb Trump ara “seria una humiliació”.

Tornar a l’acord nuclear

Teheran només estaria disposat a negociar si els Estats Units tornen a l’acord nuclear signat per l’Iran i les potències mundials el 2015. El pacte va frenar les activitats nuclears iranianes a canvi de l’aixecament de les sancions. Però Trump creu que l’acord és “desastrós” i que no fa res per prevenir una bomba nuclear iraniana.

Dilluns, una setmana després d’amenaçar l’Iran a través de Twitter, Trump va dir que estaria disposat a reunir-se amb el president iranià, Hassan Rohuani, “sense condicions”. “Em reuniria amb qualsevol. Crec en les reunions”, va afirmar en una roda de premsa.

El preu del petroli va baixar després de la seva proposta. Tot i així, la baixada podria ser breu. Els analistes econòmics creuen que podria augmentar quan els EUA tornin a imposar al novembre les sancions sobre el cru iranià.