L'Iran emet una ordre de detenció contra Donald Trump per la mort de Suleimani

L'Iran ha emès una ordre de detenció contra el president dels Estats Units, Donald Trump, i contra 35 persones més per la mort del general Qassem Soleimani, el líder de la Guàrdia Revolucionària iraniana assassinat amb un dron nord-americà el gener passat.

El fiscal de Teheran, Ali Alqasimehr, ha donat la notícia aquest dilluns i ha explicat que el país ha demanat a la Interpol que els ajudi. Però tant la Interpol com els Estats Units ja han rebutjat la idea. L'ordre de detenció s'ha emès pels càrrecs d'assassinat i acció terrorista, tant per a Trump com per a altres individus als quals acusa de prendre part en l'assassinat de Soleimani. El fiscal va explicar que la llista d'acusats inclou tant militars com civils però no va donar més detalls de qui en forma part.

El govern de Donald Trump acusava Soleimani de ser el cervell dels atacs a les forces armades nord-americanes per milícies iranianes i el 3 de gener va dur a terme un atac aeri amb un dron que va acabar amb la seva vida.

L'enviat dels Estats Units a l'Iran ja ha qualificat l'ordre d'"espectacle propagandístic" del règim dels aiatol·làs. "La nostra valoració és que la Interpol no intervé ni emet alertes roges de naturalesa política, i això no té res a veure amb la seguretat nacional, la pau internacional o l'estabilitat: és un espectacle de propaganda que ningú es pren seriosament", va dir en roda de premsa des de l'Aràbia Saudita.

La Interpol va emetre un comunicat per dir que els seus estatuts li prohibeixen "cap intervenció o activitat de caràcter polític, militar, religiós o racial". "Així doncs, encara que s'hagués d'enviar aquesta petició al nostre secretariat general, la Interpol no considera peticions d'aquest tipus".

Alqasimehr va advertir, però, que l'Iran mantindrà el seu objectiu de detenir Trump fins i tot després que deixi de ser president dels Estats Units, ja que el responsabilitzen de la mort de Soleimani, una mort que ja va comportar diversos atacs aeris iranians sobre objectius nord-americans a l'Iraq i que va estar a punt de derivar en un conflicte bèl·lic.