Israel prepara una expansió colonial per ofegar Betlem

El territori ha pertangut des de temps immemorial als ramaders i els pagesos palestins. És un paisatge de muntanya característic del sud de la Cisjordània ocupada. Ara la terra està humida a causa de les pluges de l’hivern, i una fina capa de gespa creix per tot arreu, però habitualment és un terreny pedregós i sec, tot i que els pagesos són capaços de plantar amb èxit oliveres, arbres fruiters i blat quan n’arriba la temporada. La zona està situada a uns mil metres d’altura tot just al sud de Betlem. A la seva esquerra i la seva dreta hi ha un gran nombre de colònies jueves que formen part d’un bloc d’assentaments conegut com a Gush Etzion i que rodeja i escanya Betlem. A l’oest hi ha la colònia d’Efrat, la més pròxima i estreta, que és allargada com un bastó.

El 26 de desembre el govern israelià va aprovar la concessió d’aquestes terres al ministeri d’Habitatge. Són 1.182 dunams -una mesura turca de superfície de 1.000 metres quadrats- d’un territori que els palestins designen com a E-2, en relació al territori E-1, que és a l’est de Jerusalem, i on Israel també planeja la construcció de milers d’habitatges per als seus colons. “El 1995 Israel va construir una carretera de circumval·lació de Betlem per atendre els colons de Gush Etzion i del sud de Cisjordània, perquè no haguessin d’entrar a Betlem. Des de llavors la població de colons s’ha multiplicat per cinc. La carretera de circumval·lació s’ha quedat petita i ja no pot atendre les seves necessitats, de manera que Israel està preparant la construcció d’una segona carretera de circumval·lació de Betlem”, explica Hagit Ofran, una activista de l’ONG israeliana Pau Ara. Israel, doncs, ha construït una part del mur de separació al voltant de Betlem, però el mur no s’ha completat. “La causa d’aquesta paràlisi és molt senzilla i comprensible: el govern de Benjamin Netanyahu pensa expandir més les colònies de la zona”, diu Ofran. El pla previst per a la zona E-2 forma part d’aquesta expansió. El seu objectiu és bloquejar completament el desenvolupament de la ciutat palestina de Betlem cap al sud i cap a l’est.

Diverses vies per expandir-se

Per assolir l’objectiu, Israel aplica regulacions diverses. El sistema de lleis que governa Cisjordània és molt complicat. Hi ha lleis otomanes, britàniques, jordanes i també de l’exèrcit israelià. Israel aplica en cada cas les més convenients per quedar-se amb la terra dels palestins. “Des dels anys vuitanta, Israel s’ha annexionat més d’un milió de dunams de Cisjordània”, diu Ofran. El més habitual és que Israel justifiqui les confiscacions dient que es fan per motius de seguretat, però després entrega les terres a les colònies que hi ha a la zona. En els últims anys, coincidint amb la presidència de Donald Trump als EUA, Israel ha reprès l’establiment de noves colònies als territoris ocupats, després d’alguns anys de paràlisi, concretament des de la presidència de George Bush fill.

“Tinc una casa que va construir el meu avi. Vaig voler plantar arbres a la meva terra, però els israelians no em van deixar”, diu Yusef Rayan, un pagès palestí del poble veí d’Al Nahla. “Tinc ovelles i cabres. Vaig anar als tribunals israelians per poder conrear la terra, però els tribunals van decidir que era una terra en disputa i que no es podia plantar ni construir res”. “Després va arribar un colon jueu i va arrencar 104 de les 230 oliveres que tenia. Un dia va venir una televisió i llavors els colons van deixar d’arrencar les oliveres. El 2008 vaig arreglar la cisterna per retenir l’aigua de la pluja, però els colons la van omplir d’escombraries i la van destruir. Els israelians no permeten que fem res i només ens han deixat la casa del meu avi i el terreny del davant”, diu Rayan.

Uri Raicher, un arquitecte israelià que col·labora amb Pau Ara, creu que serà molt difícil revertir la tendència creixent de l’expansió colonial a la zona E-2 i pronostica que aviat hi haurà milers de colons addicionals vivint en un nou assentament jueu. “Israel està treballant en el Programa 2048, quan es compliran cent anys de l’establiment de l’estat, i una part important d’aquest programa consisteix en expandir les colònies”, diu.