Itàlia demana metges a Cuba, Veneçuela i la Xina per lluitar contra el coronavirus

La regió italiana de la Llombardia, la més afectada pel coronavirus, ha sol·licitat personal mèdic a països com Cuba, Veneçuela i la Xina per lluitar contra el coronavirus, segons ha informat aquest dissabte el conseller regional de Sanitat, Giulio Gallera. "Com que el personal és un dels temes crítics, el decret llei [que preveu aprovar el govern] inclou la possibilitat de contractar metges estrangers. Només cal que estiguin col·legiats al seus països d'origen, sense passar la valoració d'equivalència", ha detallat.

La xifra de morts pel coronavirus a Itàlia ja ha arribat a 1.441 aquest dissabte, cosa que suposa un increment de 175 persones en les últimes 24 hores. Al país hi ha un total de 17.750 contagiats, la majoria dels quals (11.685) a la Llombardia, amb capital a Milà.

El conseller regional ha explicat que l'administració ha iniciat una campanya per contractar personal sanitari i, amb aquest objectiu, està en contacte amb Cuba, Veneçuela i la Xina. De fet, aquests dos últims països ja han enviat alguns facultatius al país transalpí. Pequín fins i tot hi ha traslladat l'especialista en reanimació cardiopulmonar Liang Zongan, responsable de coordinar els prop de 40.000 metges arribats a Wuhan des de tots els racons de la Xina durant l'emergència al país asiàtic.

De moment la Llombardia ja ha rebut 1.600 sol·licituds de sanitaris que estan disposats a treballar als hospitals de la regió per fer front a la crisi causada pel coronavirus. Ja se n'han valorat 692: 69 estudiants de medicina, 137 especialistes, 74 metges i 323 infermers. Està previst que aquest personal sanitari s'incorpori als hospitals com més aviat millor.

Durant els últims dies les autoritats italianes han lamentat la falta de "solidaritat" dels seus socis europeus. "Itàlia viu una situació difícil i la seva experiència en la lluita contra el coronavirus probablement serà útil per a tots els països de la Unió Europea. Per tant esperàvem, almenys per l'interès comú, iniciatives de solidaritat i no moviments que puguin obstaculitzar", va declarar el president italià, Sergio Mattarella, en un insòlit missatge difós dijous i referint-se implícitament a Alemanya, que ha prohibit de manera temporal exportar mascaretes i altres materials sanitaris a la resta de socis.

Sense llits a cures intensives

Gallera també ha expressat la seva preocupació per la saturació dels serveis de cures intensives a la Llombardia. Segons ha dit, només hi queden entre 15 i 20 llits disponibles. "Si cada dia ingressen a cures intensives més de 85 pacients i només en surten dos o tres, és evident que no tenim prou llits disponibles", ha lamentat, segons declaracions recollides pel diari italià La Repubblica.

D'altra banda, el conseller regional ha explicat que els metges estan fent servir un fàrmac experimental contra l'artritis (Tocilizumab) per tractar el conseller de Desenvolupament Econòmic, Alessandro Mattinzoli –que s'ha contagiat del coronavirus–, i els resultats són de moment "positius". "Està molt millor gràcies a aquest fàrmac. No és una dada científica ni comprovada, però sí objectiva. És una bona notícia", ha destacat.