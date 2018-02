El Japó aposta pels robots per cuidar els seus ancians

La societat japonesa envelleix i el govern de Tòquio preveu que l'any 2025 manquin 370.000 infermers i cuidadors per atendre els seus ancians. La sol·lució: introduir els robots en la cura dels avis i àvies japonesos. Per fer-ho, però, primer cal que se'ls convenci de deixar-se cuidar per màquines. Per aquesta raó el govern japonès s'ha marcat l'any 2020 com a fita perquè el 80% dels seus ancians acceptin rebre cures per part de robots.

Segons dades del govern nipó, l'acceptació actual per part dels avis japonesos per a l'ús de robots mèdics és del 59,8%. Tot i això, tal com indica el doctor Hirohisa Hirukawa, director de l'Institut Nacional de Ciència i Tecnologia Industrial Avançada del Japó, només el 8% de els residències d'avis del país compten amb robots. Això succeeix, en part, pel cost de la tecnologia; i, en part, per "la mentalitat de la gent que es troba al capdavant dels tractaments que, després de tot, consideren que ha de ser un ésser humà qui ofereixi aquest tipus d'atenció", indica Hirukawa al diari britànic 'The Guardian'. "Per part dels que reben atenció, per descomptat inicialment hi haurà resistència psicològica", afegeix el doctor.

El govern japonés veu un munt de possibilitats en l'ús de la robòtica en l'atenció als més grans. Fins ara, els desenvolupadors s'han centrat en produir dispositius simples que ajudin els avis a sortir del llit o la banyera, o cadires de rodes robotitzades; però Tòquio vol anar més enllà. Per exemple, aposta per robots que puguin predir quan un pacient ha d'anar al lavabo o necessita una medicina. També per dispositius amb sensors que guiïn els avis al carrer i els evitin caigudes. Al principi, per reduir costos i complexitat, la majoria de robots no s'assemblaran a humans o parlaran amb els usuaris; sinó que implementaran tecnologia intel·ligent per ajudar aquestes persones.

El doctor Hirukawa, explica 'The Guardian', treballa en un projecte finançat pel govern per ajudar a 98 fabricants de robots a provar els dispositius robotics per a l'infermeria, 15 dels quals s'han convertit en productes comercials els darrers cinc anys. Entre els objectius d'aquestes empreses i del govern nipó està reduir la càrrega al personal d'infermeria i augmentar l'autonomia de les persones grans que viuen a casa seva. "La robòtica no pot resoldre tots aquests problemes; però,sí que pot fer una contribució a algunes d'aquestes dificultats", indica Hirukawa.

Per aconseguir que la majoria d'ancians comencin a acceptar aquestes tecnologies en dos anys, els ministeris i organismes del govern implicats en la seva atenció "col·laboraran en la implementació de projectes per desenvolupar, posar en pràctica i difondre els sistemes d'infermeria robòtica", indica el govern nipó al seu informe. El govern invertirà especialment en finançar projectes robotics per a avis que els ajudin a moure's, anar al lavabo, monitoritzar la seva salut, banyar-se, etc.