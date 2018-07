El Japó executa a la forca set membres de la secta que va atacar amb gas sarín el metro de Tòquio

El fundador de la secta Veritat Suprema, Shoko Asahara, considerat el cervell dels mortals atacs amb gas sarín al metro de Tòquio el 1995, ha sigut executat a la forca aquest divendres, juntament amb sis membres més del grup, segons ha informat el ministeri de Justícia japonès. L'atemptat va deixar 13 morts i desenes de persones en estat gairebé vegetatiu.

Els altres executats eren lloctinents pròxims a Asahara i considerats com els cervells darrere de la majoria de crims perpetrats per l'organització. D'aquests, només un, considerat el "ministre d'Afers Interns" de la secta, va participar en l'atac al metro, en aquest cas com a conductor per facilitar la fugida d'un dels cinc membres que van dipositar i van perforar els paquets de sarín en els vagons del suburbà a l'hora punta matinal del 20 de març del 1995.

Asahara, que patia una ceguesa gairebé total des de la infància, estava detingut des del maig del 1995, dos mesos després de l'atac a la xarxa de metro de la capital japonesa.

Va ser condemnat a la pena capital –el Japó és l'únic país industrialitzat juntament amb els Estats Units que la manté– el 2004 per aquest atemptat i d'altres com el perpetrat també amb gas sarín el 1994 a la ciutat de Matsumoto (centre del país), on van morir vuit persones i 100 van resultar ferides.

Les execucions arriben després d'un procés de més de 20 anys en el qual tots els implicats en els atacs han sigut jutjats i condemnats, i després que al gener el Tribunal Suprem rebutgés l'últim recurs.

La justícia japonesa, que ha processat uns 190 membres d'Aum pels atemptats i altres crims relacionats (com l'assassinat el 1989 de l'advocat Tsutsumi Sakamoto i la família o el segrest i homicidi del notari Kiyoshi Kariya el 1995), ha emès sis condemnes de cadena perpètua i ha confirmat 13 penes de mort.

Dels sis reus d'Aum que encara esperen al corredor de la mort, quatre (Kenichi Hirose, Toru Toyoda, Masato Yokoyama i Yasuo Hayashi) van perpetrar directament l'atemptat del metro.

Fundada el 1984, Aum es va convertir en tot just una dècada en una temible organització capaç de desenvolupar agents químics i biològics i armes lleugeres, i fins i tot va presentar una llista de candidats a les eleccions generals del 1990 que no va aconseguir representació parlamentària.