Jill Biden, la primera dama que no vol deixar de ser professora

Als 69 anys, Jill Biden es convertirà en la primera dama dels Estats Units, però segons assegurava en una entrevista aquest agost, més que participar en les recepcions oficials, el que voldria és seguir treballant de professora de llengua i literatura angleses a l’escola de formació professional. Si ho aconsegueix (al gener va haver de deixar les classes a contracor per ajudar el seu marit en la campanya, quan pocs apostaven per ell) serà el primer cop que la dona d’un president treballa fora de la Casa Blanca. De fet, no va deixar la seva feina quan Joe Biden es va convertir en el vicepresident de Barack Obama i ella en la segona dama del país.

El president electe ho té clar. En el seu discurs de victòria ha recordat que la seva dona “ha dedicat tota la seva vida a l’educació, i ensenyar no és el que fa, és el que ella és. Per al professorat avui és un gran dia: tindreu un dels vostres a la Casa Blanca”. En altres ocasions el veterà demòcrata ha ironitzat dient que si no defensés els docents “hauria de dormir sol”. No vol un paper d’acompanyant ni que es parli d’ella per la roba, com Melania Trump. I tampoc té el seu aire distanciat del president i de la política. Les primeres dames no es voten, però són fonamentals per donar la imatge del costat humà del president i també poden impulsar la seva pròpia agenda, com va fer Michelle Obama.

Joe Biden ha passat 42 dels 48 anys de la seva carrera política amb la seva dona, que segons explicava al New York Times Ted Kaufman, un dels seus col·laboradors més estrets, és com la seva “assessora en cap”. Però això no vol dir ella que hagi deixat de banda la seva pròpia carrera: el 1975 es va graduar a la Universitat de Delaware, el 1981 va obtenir el seu màster i dos anys més tard el postgrau. El 2007 es va doctorar amb una tesi sobre com combatre l’absentisme escolar que va signar amb el seu nom de soltera, Jill Jacobs, per evitar el tràfic d’influències. Biden sol presentar-se als mítings com “el marit de la doctora Biden”.

La parella es va casar el 1977, sis anys després que Joe Biden perdés la seva primera dona, Neilia Hunter, en un accident de cotxe en què també va morir la seva filla. Quan es van conèixer ella s’havia separat del seu marit i tenia 26 anys. Més d’un cop tots dos han explicat que Biden li va demanar matrimoni cinc vegades però que ella s’hi resistia perquè no veia clar convertir-se de cop en la mare dels dos fills d'ell. La parella va tenir el 1981 una filla en comú.

Però la desgràcia ha perseguit el futur inquilí de la Casa Blanca i la seva dona: fa cinc anys el fill gran, Beau Biden, va morir a causa d’un tumor cerebral. El seu germà petit, Hunter, va començar aleshores una relació amb la vídua de Beau que va generar un escàndol, però la parella els va fer costat. Ara pateixen les addiccions de Hunter a l’alcohol i les drogues.

La doctora Biden –es presenta així a les xarxes socials– és defensora del moviment #MeToo, però quan des del feminisme el seu marit ha sigut atacat ha sortit en la seva defensa. Ho va fer el 2019, quan vuit dones el van acusar de tocaments, petons o abraçades inapropiades i també ara, quan Tara Reade, ex assistent personal de Biden al Senat als anys 90, va denunciar-lo per agressió sexual. Tant ella com el Partit Demòcrata van tancar files al costat del candidat.