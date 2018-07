Juncker i Trump acorden posar fi a les tensions comercials

El cap de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va visitar ahir la Casa Blanca amb un gran objectiu: obtenir una treva en la guerra comercial entre els Estats Units i la Unió Europea. Al final de la reunió amb el principal instigador del conflicte, el president nord-americà Donald Trump, va quedar clar que havia aconseguit això i més. Les borses de Nova York van rebre la notícia amb augments d’última hora.

Els dos homes van assegurar que havien acordat eliminar aranzels comercials per rebaixar i fins i tot posar fi a les tensions entre els seus països. “Avui és un gran dia per al comerç lliure i just”, va dir un Trump exultant en una declaració des dels jardins de la Casa Blanca, després de reunir-se amb la delegació europea.

Trump va acceptar la proposta de Juncker. La UE reduirà “els aranzels industrials” i importarà més gas liquat i soja dels EUA; aquesta última acció és important perquè ajudarà els grangers productors de soja nord-americans, que han patit les represàlies de la Xina contra els aranzels del 25% que el govern de Trump ha imposat als seus productes, valorats en 50.000 milions de dòlars. A canvi, el govern nord-americà revisarà els aranzels en les importacions d’acer i alumini europeus.

La Unió Europea hi tenia més a perdre que els Estats Units si les tensions comercials entre els dues parts augmentaven, i per això al final ha decidit fer concessions. Washington estava estudiant nous aranzels a les importacions de cotxes europeus, una mesura que hauria afectat sobretot Alemanya. El pas enrere dels europeus, doncs, és una victòria clara per a Trump, i probablement l’enfortirà en el xoc comercial que manté amb Pequín.

“Ens hem de concentrar a reduir els aranzels, no a augmentar-los”, havia afirmat Juncker hores abans al Despatx Oval. Trump li va contestar que hi estava d’acord, i va reblar: “Si no tinguéssim aranzels, barreres ni subsidis, els Estats Units estarien molt contents”. El líder nord-americà va iniciar el seu parlament dient que esperava que de la reunió en sortís “alguna cosa molt positiva”. “Volem aconseguir un acord comercial [amb la UE] just i recíproc”, va insistir, després d’assegurar que Juncker és un polític “llest i dur” que “representa bé el seu poble”.

Tot i l’elogi, el cap de la Comissió Europea se’l mirava amb cara de pomes agres. Hores abans de la reunió amb Trump s’havia mostrat poc optimista amb la trobada, que arriba en un moment delicat. El govern nord-americà va tirar endavant el juny passat la seva amenaça d’imposar aranzels a les importacions d’acer i alumini europeus. I Brussel·les, que ho va interpretar com una declaració de guerra comercial, va respondre de seguida amb aranzels del 25% a 200 productes nord-americans que es produeixen, sobretot, en estats que van votar per Trump.

“Som companys propers, aliats, no enemics”, va assenyalar Juncker. El president nord-americà va afirmar fa uns deu dies, poc després de la cimera de l’OTAN, que la UE era un enemic comercial. Segons ell, els països europeus “s’han aprofitat” durant molts anys del seu país. “Els Estats Units han estat perdent centenars de milers de milions de dòlars amb la Unió Europea. Volem un terreny de joc que sigui equilibrat”, va afirmar.

Per la cara que feia Juncker al Despatx Oval, semblava que no tenia clar si Trump li acceptaria les concessions per evitar una guerra comercial total. Finalment, com ell mateix va dir a la premsa, va obtenir “l’acord que havia vingut a buscar”.

Aquests últims dies, Trump, que ahir va anunciar ajudes als grangers, havia vist com diversos líders republicans censuraven la seva política comercial proteccionista i el seu enfrontament amb la UE. De fet, alguns havien amenaçat d’aprovar una llei per evitar nous aranzels.

La visita de Putin, ajornada

D’altra banda, ahir el seu govern va anunciar que el president nord-americà no es reunirà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, fins l’any que ve. Trump havia dit que tenia previst convidar Putin a la Casa Blanca aquesta tardor. Finalment, però, s’ha estimat més esperar.