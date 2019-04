Juncker tanca la porta a una altra pròrroga breu del Brexit si Londres no aprova l'acord abans del 12 d'abril

La permanència del Regne Unit dins la Unió Europea ja ha passat del temps afegit a la pròrroga i la UE no vol allargar-ho més. Aquest dimecres el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker ha respost a l'anunci que ahir va fer la primera ministra britànica, Theresa May, avisant que demanaria una nova pròrroga tècnica per intentar aprovar l'acord. Juncker ho ha deixat clar amb contundència: "Si el Regne Unit pot aprovar l'acord abans del 12 d'abril, la UE acceptaria una pròrroga fins al 22 de maig; si els Comuns no adopten l'acord, cap pròrroga curta serà possible".



Fa 10 dies que els líders de la UE van acceptar donar marge al Regne Unit fins al 22 de maig (just abans de les eleccions europees) si s'aconseguia aprovar l'acord de retirada abans de divendres passat. No va ser així i ara May torna a demanar més temps i es mostra disposada a asseure's a parlar amb els laboristes de Jeremy Corbyn per buscar majories alternatives a aquelles que fins ara han rebutjat l'acord fins a tres vegades. Sobre aquesta possibilitat, Brussel·les ja ha dit diverses vegades que estaria disposada a renegociar la declaració política (que no l'acord de retirada) si és per pactar una relació futura més estreta, com seria el posicionament dels laboristes. Per això, des de la UE es continua assegurant que l'acord és la millor opció i que encara és possible.

La data del 12 d'abril és clau perquè topa amb els procediments de les eleccions europees. És el dia límit que el Regne Unit té per notificar si es presenta o no a les eleccions europees. Per això, la Comissió, que manté una línia més dura que el Consell Europeu, no està disposada a moure d'aquí les seves línies vermelles. La UE té por de quedar-se atrapada en l'embolic del Brexit en el pròxim mandat europeu i que això provoqui un bloqueig de la política europea. "Després del 12 d'abril hi ha el risc que s'afecti el correcte funcionament de les eleccions europees", ha dit Juncker.

Des de l'última negativa de Westminster, la UE ha elevat el to i no deixa de repetir que el Brexit sense acord és l'escenari més provable. Aquest mateix dimecres el comissari econòmic, Pierr Moscovici, ha exposat les conseqüències en l'àmbit duaner del Brexit caòtic, i ha avisat que hi haurà controls a les fronteres, cues i problemes. També per això Juncker ha recordat que si el Regne Unit abandona la UE sense acord, ha de continuar complint amb els seus compromisos, que la UE convertirà en "condicions estrictes per reconstruir la confiança i establir les bases de la discussió del futur". Aquestes tres condicions són el respecte i garantia dels drets dels ciutadans, la voluntat de buscar una solució que preservi la pau a Irlanda i el mercat únic i els compromisos pressupostaris comunitaris que el Regne Unit va assumir fins al 2019.

El 10 d'abril hi ha convocada una cimera extraordinària a Brussel·les justament per abordar aquesta qüestió. Aleshores, com ha dit Juncker, els líders europeus tornaran a escoltar May i "decidiran què fer". Juncker ha reiterat que la voluntat de tots és arribar a un acord perquè els únics que es beneficiarien d'un Brexit sense acord "són els nacionalistes i els populistes", ha etzibat el president de la Comissió.

És d'aquesta manera que Brussel·les recorda al Regne Unit que està davant d'una cruïlla: o aprova l'acord abans del dia 12; o demana una pròrroga més llarga, concorre a les eleccions europees i promet algun canvi polític com ara eleccions o un segon referèndum.