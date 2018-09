El raper Keny West aspira a substituir Trump el 2024

L'inclassificable i controvertit Kanye West, el marit raper de Kim Kardashian, ha anunciat la seva voluntat de presentar-se a la presidència dels Estats Units per a les eleccions del 2024. El raper, votant confés de Donald Trump, ha evitat fer ombra al president i deixarà passar els pròxims comicis per d'aquí dos anys no haver d'enfrontar-s'hi i es presentarà amb una formació de nova creació i que ja és tota una declaració d'intencions: The Birthday Party, el partit de l'aniversari o la festa d'aniversari, aprofitant que en anglès el mot 'party' té aquests dos significats ('festa' i 'partit').

West, nascut fa 41 anys a Atlanta, ha fet servir les ones radiofòniques de l'emissora Power 92 de Chicago per donar la notícia: "Podria passar al cent per cent, el 2024 [...]. Quan em decideixi, passarà i no serà només un intent". El pas d'entrar a l'escena política, o almenys l'anunci de fer-ho, no és nou en aquest músic, ja que en una gala dels MTV Video Music Awards del 2015 va anunciar que volia aspirar a ser inquilí de la Casa Blanca.

Una presidència o fins i tot una campanya electoral de West s'endevina més que polèmica perquè el raper no és dels que es mosseguen la llengua i parla de temes dels quals no ha reflexionat prou, com quan va atrevir-se a dir que l'esclavitud que van patir milions d'africans va ser una "elecció" personal.

Malgrat la seva proximitat amb Trump, a qui ha anat a visitar a la Torre Trump de Nova York, West ha advocat per la unitat entre nord-americans i per superar les diferències entre ètnies i classes socials, i fins i tot ha manifestat que sent "amor" pel demòcrata Bernie Sanders.