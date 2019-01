Una delegació de l'ONU arriba a Turquia per investigar la mort de Khashoggi

L'assassinat del periodista Jamal Khashoggi el 2 d'octubre passat al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul serà investigat per un equip d'experts en drets humans de l'ONU. L'experta en execucions extrajudicials i arbitràries encarregada de liderar la investigació, Agnes Callamard, ha aterrat aquest dilluns a Ankara juntament amb una advocada i un metge forense. Els experts estudiaran sobre el terreny els detalls i les circumstàncies de la mort del periodista dissident amb el príncep hereu saudita, Bin Salman, qui, segons totes les hipòtesis, seria el màxim responsable del crim.

El govern turc ja havia demanat la intervenció internacional per desxifrar les claus de l'assassinat, ja que no han donat per bones les investigacions judicials ordenades per l'Aràbia Saudita. És per això que Callamard té previst reunir-se amb el president del país, Recep Tayyp Erdogan, i també amb el ministre d'Afers Exteriors, Mevlüt Çavusoglu, que la setmana passada va assegurar que "era el moment perquè l'ONU obrís una investigació", i tots dos han celebrat l'arribada de la relatora.

La investigació pretén "identificar de quina manera els estats poden fer valdre el compliment dels seus compromisos internacionals per protegir el dret a la vida, prevenir les violacions i assegurar la rendició de comptes", segons ha declarat Callamard a l'emissora local turca CNNTürk.

Esclarir el crim

La delegació de l'ONU a Turquia intentarà explicar "la naturalesa i la responsabilitat dels estats i individus en l'assassinat [de Jamal Khashoggi]", segons ha informat l'Oficina de Drets Humans de l'ONU. No obstant, els resultats no es presentaran fins al juny en una sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU.

Si bé és la primera investigació internacional sobre aquest cas que va posar contra les cordes la monarquia saudita per la seva suposada implicació en el crim, un jutge saudita i la mateixa fiscalia ja van demanar al novembre la pena de mort per a cinc dels onze acusats, que van confessar la seva participació en l'assassinat. El fiscal general saudita, Saud al-Moyeb, va ratificar la teoria que ja havia expressat feia unes setmanes, segons la qual es va produir una "baralla" entre els agents i Khashoggi al consolat. Llavors els agents van subjectar el periodista i li van injectar una "dosi considerable de somnífer" que li va produir la mort .

"Després del crim, els assassins van esquarterar el cos i el van treure del consolat", ha afirmat el fiscal general. Un dels còmplices va lliurar el cos del periodista a un "col·laborador turc", que posteriorment se'n va desfer.