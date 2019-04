Kim presumeix de míssil i tensa la relació amb els EUA

Kim Jong-un va exhibir ahir una nova joguina i, al fer-ho, va mostrar com està tornant a créixer la tensió entre Corea del Nord i els Estats Units. El règim de Pyongyang va confirmar que ha provat un nou tipus d’“arma tàctica guiada” davant la “presència i el guiatge” del líder nord-coreà en un lloc que no ha volgut precisar. A més, a través de l’agència estatal KCNA, l’encarregada d’informar sobre aquesta maniobra armamentística, Kwon Jong-gun, el portaveu nord-coreà, va donar una altra exclusiva. “En cas que les converses es reprenguin en el futur”, al règim de Pyongyang li agradaria que se substituís com a negociador el secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, per “algú que mostri més tacte i maduresa a l’hora de comunicar-se” amb Pyongyang. Segons Corea del Nord, cada cop que Pompeo “hi ha posat el nas el diàleg no ha avançat”.

Els missatges evidencien que les relacions entre els dos països, que s’han acostat des que Donald Trump va arribar a la presidència nord-americana, passen per moments delicats. En els últims mesos, i després que la segona trobada entre els mandataris, al febrer, acabés de manera sobtada per la falta d’acord, pràcticament no hi ha hagut comunicació, i molt menys negociació.

Converses estancades

Els experts apunten que la postura de Kim es pot entendre com una advertència cap al president Trump. Especialment, en referència a l’anunci de la prova d’aquest nou tipus d’armament, que, segons la informació del règim, podria tractar-se d’un míssil de creuer, un projectil de curt abast dissenyat per ser utilitzat al camp de batalla. I és que part de la bona sintonia entre els EUA i Corea del Nord passa perquè Kim accepti l’exigència dels EUA que Pyongyang abandoni el seu programa balístic i nuclear. A canvi, el país nord-americà aniria aixecant les sancions sobre Corea del Nord.

És cert, però, que, tot i que la KCNA no va voler especificar el tipus concret d’operació, no hi ha cap indici que la prova impliqués una detonació nuclear o un míssil balístic intercontinental. Sigui com sigui, l’anunci d’ahir del règim deixa clar que Corea del Nord hauria seguit acumulant noves armes durant aquest temps, fet que xocaria amb el suposat compromís adquirit amb els Estats Units.

“El desenvolupament d’aquest sistema és un esdeveniment de pes important a l’hora d’incrementar les capacitats de combat de l’exèrcit popular”, va assegurar Kim Jong-un en referència al nou armament. Es tracta del primer cop que el líder nord-coreà supervisa un test d’armament des de novembre passat, quan la propaganda del règim també va informar que Kim va estar present en les proves d’una altra arma tàctica. Llavors, com ara, el diàleg amb els EUA estava estancat. Els experts creuen que els dos gestos de Pyongyang tenen una intenció concreta: deixar clar als nord-coreans que l’exèrcit continua tenint una bona preparació en matèria de defensa nacional.

Tot plegat no significa que Kim Jong-un hagi deixat d’estar interessat en negociar amb Washington. La setmana passada, el líder nord-coreà va reiterar que està disposat a tornar-se a reunir amb Donald Trump. Això sí, en les últimes setmanes Kim ha advertit que donarà de termini fins a final d’any als Estats Units perquè Trump presenti propostes concretes que aixequin les sancions sobre el seu país.

Reunió a Rússia entre Putin i Kim aquest abril

Rússia va confirmar ahir la celebració d’una cimera entre el president rus, Vladímir Putin, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un. Segons un comunicat de Moscou, la trobada serà a Rússia durant “la segona meitat d’abril”. La nota del Kremlin també concreta que ha sigut el president rus qui ha convidat Kim. Serà el primer cop que tots dos líders protagonitzen una reunió d’aquestes característiques, que també es preveu clau en el suposat procés de desnuclearització de Pyongyang.