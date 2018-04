L’Aràbia Saudita admet el dret d’Israel al territori

Nous senyals d’acostament entre l’Aràbia Saudita i Israel. L’enemistat amb l’Iran uneix dos enemics històrics i els canvis polítics en el regne wahhabita sembla que estan consolidant aquesta aliança de conveniència. Fins i tot enmig de la polèmica per la repressió mortal de l’exèrcit israelià sobre els manifestants palestins a la franja de Gaza d’aquest cap de setmana, el príncep hereu de l’Aràbia Saudita apareixia ahir en una entrevista al diari nord-americà The Atlantic dient que els israelians tenen dret a viure pacíficament a les seves pròpies terres.

Preguntat per l’entrevistador sobre si creu que el poble jueu té dret a un estat nació en almenys una part del territori reclamat, Mohamed bin Salman va respondre: “Crec que els palestins i els israelians tenen dret a tenir la seva pròpia terra, però hi ha d’haver un acord de pau per assegurar l’estabilitat de tothom i tenir relacions normals”.

L’Aràbia Saudita, lloc de naixement de l’islam i on hi ha els seus santuaris més sagrats, no reconeix oficialment Israel. Durant anys ha mantingut que la normalització de les relacions es basa en una retirada israeliana de les terres àrabs capturades durant la guerra del 1967, un territori que els palestins reclamen com a base per a un estat futur. “Tenim inquietuds religioses sobre el destí de la gran mesquita [d’Al-Aqsa] de Jerusalem i sobre els drets del poble palestí. Això és el que tenim. No tenim objeccions contra ningú, a part d’això”, va dir el príncep Mohamed, que està de gira pels Estats Units per esperonar les inversions i recaptar suport als seus esforços per contenir la influència iraniana al Pròxim Orient.

L’augment de la tensió entre Teheran i Riad ha alimentat l’especulació que els interessos compartits poden empènyer l’Aràbia Saudita i Israel a treballar junts contra el que consideren una amenaça iraniana comuna. “Hi ha molts interessos que compartim amb Israel i, si hi ha pau, hi hauria un gran interès entre Israel i els països del Consell de Cooperació del Golf”, va admetre obertament el príncep Mohamed en la mateixa entrevista.

L’Aràbia Saudita va obrir el seu espai aeri per primera vegada a un vol comercial d’Israel el mes passat, un fet que un oficial israelià va qualificar d’històric. Al novembre un membre del gabinet israelià havia revelat ja contactes secrets amb l’Aràbia Saudita, en un reconeixement poc habitual sobre unes negociacions secretes que Riad encara nega.

Beneplàcit d’Alemanya

L’Aràbia Saudita va sumar-se a les condemnes del món àrab a la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel l’any passat. Tot i així, funcionaris del regne wahhabita van dir a Reuters en aquell moment que Riad estaria d’acord amb l’estratègia àmplia dels EUA a la zona per a un suposat pla de pau israeliano-palestí.

El reconeixement de Salman va rebre aplaudiments de la diplomàcia europea. El ministre d’Exteriors alemany va donar la benvinguda als comentaris, que va considerar “molt pròxims a la posició d’Alemanya i la UE: necessitem una solució de dos estats i negociacions serioses per aconseguir-ho”. Les converses de pau entre Israel i Palestina, però, estan congelades des del 2014.