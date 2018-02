L'Equador decideix en referèndum si Rafael Correa pot tornar a presentar-se

El president Lenín Moreno i el seu predecessor Rafael Correa, aliats fins fa uns mesos, protagonitzen una ferotge lluita de titans en la consulta popular aquest diumenge, les preguntes de la qual podrien haver estat legislades sense necessitat d'acudir al poble. Poc més de tretze milions d'equatorians estan cridats a les urnes per respondre al paquet de set preguntes: cinc formen part del referèndum i de ser aprovades requereixen esmenar la Constitució, i dos són de consulta, que exigeixen modificar la legislació. Inclouen la lluita contra la corrupció i la pederàstia, l'alternança al govern, l'explotació controlada de recursos, la derogació de la llei plusvàlua o la reforma d'un organisme públic de regulació i control.

La més polèmica i la que enfronta els dos vells socis és la que fa referència a eliminar la modificació introduïda el 2015 que permetia a Correa un tercer mandat. De guanyar aquesta opció, promolguda per Moreno, Correa quedaria fora de la carrera política per tornar a la presidència del país en la pròxima legislatura.

Les set preguntes de la consulta 1. Canvi de la Constitució per sancionar els condemnats per actes de corrupció amb la seva inhabilitació per participar en la vida política del país



2. Eliminar de la reelecció indefinida perquè totes les autoritats d'elecció popular puguin ser reelectes per una sol cop per al mateix càrrec.



3. Reestructurar del Consell de Participació Ciutadana i Control Social i donar per acabat el període constitucional dels seus actuals membres.



4. No prescripció dels delictes sexuals a menors d'edat.



5. Prohibició de la mineria metàl·lica



6. Derogació de la llei de plusvàlua



7. Incrementar la zona intangible en almenys 50.000 hectàrees i reduir l'àrea d'explotació petroliera autoritzada per l'Assemblea Nacional al Parc Nacional Yasuní de 1.030 hectàrees a 300 hectàrees

Quan Correa va nomenar Moreno per succeir-lo en el partit molts analistes van veure una jugada per facilitar-li la tornada a la cursa presidencial i poder així eternitzar-se en el càrrec. Però en tan sols vuit mesos de govern, el nou president ha demostrat tenir unes altres aspiracions que les de seguir el mandat i les ordres de Correa i ha trencat el cordó umbilical polític que l'unia. A Twitter, Correa es va mostrar indignat per la "traïció" dels seus vells aliats i va afirmar que la campanya pel referèndum ha estat "la més desigual de la història contemporània".



Compañeros queridos:

Independientemente de los resultados de mañana, ya vencimos.

La traición y la campaña más desigual de la historia contemporánea, ha sacado lo mejor de nosotros.

Gracias a los miles de voluntarios, dirigentes, a tod@s. https://t.co/SfgtOAEqPy — Rafael Correa (@MashiRafael) 3 de febrer de 2018

David Chávez, sociòleg de la Universitat Central de Quito, creu que la consulta servirà per mesurar el suport amb què compta cada dirigent després de la ruptura del moviment Aliança País al desembre, i la seva fraccionament en dos grups polítics. "El vot real del morenismo serà el que aconsegueixi treure per sobre de Guillermo Lasso en les últimes eleccions", afirma Chávez.



Lasso és el líder conservador a qui Moreno va vèncer en la segona ronda electoral de les presidencials d'abril passat per tot just 230.000 vots, i que avui dóna suport a la consulta al freni de la dreta, amb l'interès d'esborrar qualsevol rastre de correísmo al país.



Correa, que durant els seus dos mandats que el van tenir una dècada al govern, va mantenir uns alts índexs de popularitat ha patit un cop molt fort en ser condemnat per associació i·lícita. Alhora, el president Moreno ha anat guanyant suports populars entre la població i les enquestes donen per fet que sortirà victoriós del referèndum, en el què pot ser una tercera volta per refrendar la seva victòria a les presidencials davant de Lasso .

La democracia se enriquece con tu voto. Somos un país que escucha todas las voces, incluyendo aquellas que no pueden llegar a los recintos electorales. Hoy, cientos de personas ejercieron el #VotoEnCasa. ¡Gracias hermanos con discapacidad. No hay democracia sin inclusión! pic.twitter.com/Rpk1fpjXrO — Lenín Moreno (@Lenin) 2 de febrer de 2018

"L'escenari post-consulta per Moreno és molt complex. D'una banda li resultarà molt complicat consolidar el moviment Aliança País que ha quedat a les mans (per ordre judicial) i per l'altre, no podrà dir que (en la consulta ) té un vot sòlid al seu lideratge ", sosté aquest sociòleg.



Pel que fa a Correa, opina que la seva campanya pel 'no' ha estat un "bon aprenentatge" per a ell, perquè és la primera vegada en una dècada que ho fa des de l'oposició, sense tot l'aparell institucional i recursos partidistes al seu servei.



En aquest context, les incògnites de cara al dia després de la consulta és com capitalitzarà cada líder dels resultats i quin marge de suport tindrà Moreno per governar, en moments en què no compta amb majoria a l'Assemblea.