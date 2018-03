L’abocador més gran d’Europa és a 14 quilòmetres de Roma

Cada dia els romans produeixen més de 4.000 tones d’escombraries. Gairebé la meitat de les deixalles s’envien a una planta de reciclatge per donar-los una nova vida, mentre que els residus restants van directes a un abocador per ser emmagatzemats fins a la seva eliminació. A Roma el destí de com a mínim la meitat dels residus de la capital era Malagrotta, l’abocador més gran d’Europa, situat a només 14 quilòmetres de la ciutat. L’octubre del 2013 aquest abocador -d’una superfície equivalent a 343 camps de futbol- va ser tancat, però la feina de segellat i recuperació ambiental dels terrenys encara no ha començat perquè el propietari de l’abocador es nega a fer-se’n càrrec. La polèmica per la gestió de les escombraries a Roma torna a esquitxar el Moviment 5 Estrelles -que governa a la capital- a les portes de les eleccions generals.

“El vent està canviant, aquest és el moment”, va dir Virginia Raggi la nit que es va convertir, contra tot pronòstic, en la primera dona al capdavant de l’Ajuntament de Roma. Una victòria històrica per al considerat partit antisistema Moviment 5 Estrelles. Però, després de gairebé dos anys, l’advocada romana no ha aconseguit frenar la degradació que pateix la ciutat, on les deixalles s’acumulen als contenidors a causa de les vagues del servei públic de recollida d’escombraries i la manca d’alternatives al tancament de Malagrotta. La foto d’un porc ensumant entre les deixalles d’un contenidor ple a vessar a la perifèria romana va marcar l’inici de campanya a la capital.

Des del 2011 Itàlia ha desembutxacat més de 360 milions d’euros en sancions imposades per la Unió Europea (UE) a causa de la mala gestió dels seus residus tòxics. “Després de més de 30 anys, Malagrotta es va tancar gràcies a les sancions d’Europa”, diu a l’ARA Stefano Ciafani, director general de Legambiente, l’associació mediambiental més important d’Itàlia. Però, quatre anys després, els problemes continuen. L’organització ha pres accions legals contra Manlio Cerroni, el propietari de Colari, la societat privada encarregada de la gestió de l’abocador, a qui acusen d’haver provocat un desastre ambiental continu.

A Roma tothom el coneix com el rei de les escombraries. Manlio Cerroni és l’orgullós empresari de 94 anys que des de fa més de 30 anys gestiona el negoci dels residus a Roma. Va arribar a definir Malagrotta com “la cambra de bany de Roma”. I la veritat és que no li falta raó. Està acusat de frau i d’associació per delinquir amb l’objectiu de traficar amb residus conjuntament amb vuit persones més, entre les quals l’administrador delegat de l’AMA, l’empresa pública que gestiona els residus.

A la immensa muntanya d’escombraries que és Malagrotta ja no s’hi enterren residus, però continuen arribant cada dia fins a l’abocador centenars de camions carregats de deixalles per ser tractades i distribuïdes després en altres regions italianes. Cerroni es nega a gratar-se la butxaca per recuperar l’àrea, com preveu la llei italiana, de manera que l’abocador continua contaminant tot i que fa quatre anys que es va tancar.

El negoci polític dels residus

El president de Legambiente explica que “el gran impacte ambiental d’aquesta zona ara es deu sobretot a la presència de tones de residus inorgànics i al trànsit dels camions”, que no paren d’entrar i sortir set dies a la setmana. “Per això exigim que la zona sigui recuperada a càrrec del propietari i no dels ciutadans, com vol Cerroni”. L’any passat Colari va ser intervinguda judicialment i al setembre l’alcaldessa grillina va signar un contracte amb els nous gestors per reactivar l’abocador.

A Itàlia la política i les escombraries van sovint de bracet. Quan falten dos dies per a les eleccions, una investigació periodística va enxampar in fraganti Roberto De Luca, un regidor del governant Partit Democràtic (PD) i fill del president de la regió de la Campània, Vincenzo De Luca, negociant amb diversos empresaris pròxims a la Camorra -la màfia napolitana- l’adjudicació fraudulenta d’un contracte públic per gestionar les escombraries a la regió. De Luca està acusat de corrupció conjuntament amb un altre regidor del partit conservador Germans d’Itàlia, diversos empresaris i funcionaris públics. El negoci de les escombraries no entén de colors polítics.