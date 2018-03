L'actriu porno que hauria mantingut relacions amb Trump diu que va ser amenaçada de mort

L'actriu porno Stormy Daniels que va signar un acord de confidencialitat per no revelar que havia mantingut relacions sexuals amb Trump ha trencat el silenci a la CBS en 'prime time'. Daniels assegura que va signar el pacte perquè va rebre una amenaça de mort.

L'actriu ha dit que va ser la por per aquesta amenaça el motiu que la va dur a firma un contracte de confidencialitat per valor de 130.000 dòlars sobre la seva relació amb Trump els últims dies de la campanya presidencial del president dels EUA. "Estava preocupada per la meva seguretat i la de la meva família", ha assegurat.

L'actriu ha detallat en l'entrevista l'únic cop que suposadament va mantenir relacions sexuals amb Trump quan el magnat tenia 60 anys i ella 27. Diu que va ser de manera "consensuada, sense protecció a la suite" del president. Explica que li va dir que era "especial". "Em recordes a la meva filla. Guapa, llesta...", diu que li va dir Trump.

Daniels ha decidit explicar aquest episodi a la televisió nacional i en hora de màxima audiència perquè no li agrada que la gent consideri que és una mentidera o que va signar l'acord de confidencialitat per diners. "Estava perfectament bé sense dir res, però no estic d'acord amb que em tractin com a una mentidera p que la gent pensi que ho vaig fer per diners", ha dit.

La polèmica es va aixecar quan el 'Wall Street Journal' va destapar el cas el mes passat. Va publicar que l'actriu havia sol·licitat declarar l'acord "invàlid, inaplicable i nul" perquè no l'havia subscrit el magnat sinó el lletrat de Trump, Michael Cohen.

Arran d'aquest cas, aquesta última setmana, l'exmodel de Playboy, Karem McDougal, també ha assegurat haver mantingut relacions amb Trump i ha presentat una demanda per anul·lar un pacte signat el 2016 on se certificava que també guardaria silenci, segons el 'New York Times'.