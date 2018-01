L'adolescent palestina gravada colpejant soldats israelians s'enfronta a 12 càrrecs

Ahed Tamimi, la palestina de 16 anys que va ser gravada donant una bufetada a un soldat israelià, ha estat acusada de 12 càrrecs diferents, entre ells agressió greu, per un tribunal israelià. La noia, que des de ben petita protesta contra l'ocupació a Cisjordània, està detinguda després que el vídeo en què s'enfronta al soldat, juntament amb la seva cosina, es convertís en viral, el 15 de desembre.

El pare de l'Ahed ha criticat el procés contra la menor titllant-lo de "polític", i ha defensat la noia per la seva estratègia de resistència pacífica i legítima en contra de les colònies israelianes, que han estat denunciades per la comunitat internacional i l'ONU.

Una icona d'una lluita desigual



En el mateix procediment, la mare de l'adolescent, Nariman, ha estat acusada també d'estar involucrada en dos atacs, el del vídeo i un altre, i d'incitació, per haver emès en viu per Facebook les imatges en què les dones provocaven els dos soldats apostats a la casa dels Tamimi, segons ha informat el diari hebreu 'Haaretz'.



L'advocat militar general ha sol·licitat que mare i filla es quedin arrestades fins que concloguin els processos contra elles. Els Tamimi són una coneguda família d'activistes de Nabi Saleh, on fa anys es duen a terme manifestacions setmanals en contra de l'ocupació israeliana.



Durant una protesta fa un mes, segons una portaveu militar, unes 200 persones es van enfrontar als soldats i van llançar pedres des d'una casa, "amb el consentiment de la família". D esprés que les tropes expulsessin els manifestants, alguns es van quedar a l'entrada, moment en què va tenir lloc l'incident gravat en vídeo.



A les imatges es veu com l'Ahed, que va acompanyada per la seva cosina Nur, crida, empeny i colpeja amb mans i peus dos soldats mentre els diu que se'n vagin. El soldats se n'acaben allunyant sense reaccionar.