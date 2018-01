L’atac més sagnant a l’Iraq des de la derrota de l’Estat Islàmic

Mesos sense violència a Bagdad semblen un miratge. Tot i que el primer ministre iraquià, Haider al-Abadi, va declarar a finals de l’any passat un Iraq lliure de jihadistes de l’Estat Islàmic (EI), una sèrie d’atemptats suïcides durant els últims dies a la capital iraquiana posa en evidència que el país encara està lluny de l’estabilitat. Gairebé de manera simultània, dues potents explosions van sacsejar ahir el centre de Bagdad. Prop de quaranta persones van morir i més d’un centenar van quedar ferides.

Les explosions van tenir lloc a primera hora del matí a la cèntrica plaça Al-Tayaran (de l’Aviació). Segons fonts policials, eren dos terroristes suïcides que van fer esclatar el seu cinturó d’explosius en aquesta àrea on cada dia centenars de jornalers acudeixen per ser contractats i poder guanyar uns quants dinars.

El primer suïcida va fer detonar la càrrega explosiva prop d’un grup de treballadors que era a la plaça. Poc després, quan la gent es va acostar a assistir els ferits de la primera detonació, el segon terrorista va activar el seu cinturó d’explosius.

De nou, el terrorisme islamista s’acarnissa amb els musulmans. Precisament, la relativa calma que es vivia a Bagdad en els últims mesos, després que l’EI hagués sigut derrotat a l’Iraq, va portar el govern del primer ministre, Haider al-Abadi, a relaxar-se i rebaixar la presència policial als carrers. Altrament no s’explica que dos homes carregats amb cinturons d’explosius poguessin circular lliurement pel centre de Bagdad, on acostuma a haver-hi controls de les forces de seguretat cada cent metres.

De fet, els dos atemptats suïcides sincronitzats, els tercers en els últims dies a la capital iraquiana, podrien ser una advertència per a Al-Abadi, que diumenge va anunciar la seva candidatura per a les eleccions legislatives del 12 de maig al capdavant d’una llista anomenada Aliança de la Victòria.

Tot i que cap grup encara no ha reivindicat els letals atacs d’ahir ni els dos anteriors del cap de setmana, tot apunta a cèl·lules dorments de l’EI. Dissabte tres persones van morir i deu més van quedar ferides en un altre atemptat perpetrat a la zona d’Al-Kademiya, al nord de Bagdad, amb un cotxe bomba. Un ressorgiment dels atacs jihadistes després que el govern d’Al-Abadi anunciés al desembre la fi del califat islàmic podria jugar una mala passada al primer ministre de cara a la seva reelecció a les eleccions, en què s’enfronta al seu predecessor, Nuri al-Maliki.

Poc després dels atacs d’ahir, Al-Abadi va convocar una reunió d’emergència amb el comandament d’operacions conjuntes i funcionaris d’intel·ligència per demanar-los que actuïn “per eliminar les cèl·lules inactives de l’Estat Islàmic”. Molts iraquians no van perdonar Al-Maliki: consideren que no va fer prou per frenar l’avanç de l’Estat Islàmic. La caiguda de Mossul va passar factura a l’ex primer ministre xiïta i Al-Abadi podria córrer la mateixa sort ara si una nova onada d’atemptats suïcides sacseja la capital iraquiana.

De cara a apuntalar la seva reelecció, el primer ministre ha obert els braços en gest indulgent al govern del Kurdistan iraquià. En l’última reunió mantinguda entre una delegació del primer ministre iraquià i el president kurd en funcions, Netxirvan Barzani, l’administració kurda va acceptar lliurar el control dels passos fronterers i els aeroports a Bagdad. Ara el govern iraquià podria aixecar la prohibició de volar als aeroports internacionals del Kurdistan.