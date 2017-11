L’atacant va seguir el manual per a terroristes de l’Estat Islàmic

Els ciutadans de Nova York van tornar ahir a la feina després de celebrar la nit de Halloween. I, diumenge, molts d’ells aplaudiran els participants en la seva cèlebre marató. “No canviarem. Els novaiorquesos tornarem a mostrar al món que no canviarem per un acte de terror”, va assegurar l’alcalde de la ciutat, Bill de Blasio, l’endemà de l’atemptat més mortífer des dels atacs de l’11 de setembre del 2001.

El presumpte atacant, un immigrant uzbek de 29 anys que va arribar als Estats Units el 2010, va atropellar mortalment vuit persones i en va ferir 12 més, al barri de Manhattan, prop del nou World Trade Center. La policia local, amb l’ajuda de l’FBI, va assegurar que el sospitós va deixar una nota escrita en àrab a la furgoneta on jurava lleialtat a l’Estat Islàmic i deia que aquest grup jihadista “durarà per sempre”.

“Sembla que va seguir gairebé lletra per lletra les instruccions que l’Estat Islàmic va difondre a través de les xarxes socials per dur a terme aquest atac”, va assegurar John Miller, cap de la intel·ligència contra el terrorisme de la policia de Nova York. L’agent també va explicar que el presumpte autor de l’atropellament massiu, identificat com a Sayfullo Saipov, “feia setmanes que planejava l’atac” i no havia sigut investigat ni pel seu cos ni per l’FBI.

El sospitós hauria seguit les instruccions publicades per l’organització terrorista en un número de la seva revista dedicada a atacs amb vehicles. En aquest text, detallaven als seus seguidors com havien d’utilitzar camions per atropellar persones en diferents actes, mercats i festivals. A més, instaven els futurs atacants a deixar cartes jurant lleialtat al grup a l’escena de l’atemptat.

Atropellaments massius

Els autors d’atacs recents contra civils en ciutats de tot el món van actuar inspirats per l’Estat Islàmic -que fa temps que exhorta els seus seguidors a atemptar als seus països amb atropellaments massius i indiscriminats-, i alguns d’ells no van contactar mai amb membres del grup. Aquest modus operandi es va veure en l’atac a la Rambla de Barcelona del 17 d’agost passat i també en altres ciutats europees del Regne Unit, França i Alemanya.

“Saipov es va radicalitzar als Estats Units”, va afirmar el governador de l’estat de Nova York, Andrew Cuomo, en la roda de premsa conjunta amb l’alcalde i els caps de la policia de la ciutat. El perfil del sospitós “s’adapta al d’un llop solitari”, és a dir, un terrorista autònom, que va adoptar la ideologia extremista a internet. La xarxa, va dir Cuomo, és ara el “camp d’entrenament de terroristes”.

L’atacant està hospitalitzat després d’haver rebut un tret d’un policia a l’abdomen. Dimarts a les tres de la tarda, una hora després de llogar una furgoneta de Home Depot -una empresa de productes per a la llar- a Nova Jersei, va començar a atropellar vianants i usuaris d’un carril bici del sud-oest de Manhattan, paral·lel al riu Hudson. Després de recórrer un quilòmetre, va xocar contra un autobús escolar. Cinc de les vuit víctimes mortals eren turistes argentins que eren a Nova York per celebrar els 30 anys de la seva graduació a l’institut.

Possibles contactes amb l’EI

“Al·là és gran”, va cridar el terrorista uns quants cops abans d’intentar fugir amb dues armes falses -una de perdigons i una de paintball -, segons va explicar la policia. La investigació ara se centrarà a descobrir si es va comunicar amb membres de l’Estat Islàmic. Les autoritats van informar que la policia està analitzant els documents que va trobar a casa seva i a l’ordinador del presumpte terrorista.

La seva dona, també uzbeka, està cooperant amb la policia. La parella espera el tercer fill i havia obtingut la residència nord-americana -l’anomenada targeta verda - a través del programa de la loteria de visats.

A Washington, el president Donald Trump va qualificar l’atacant “d’animal” i va prometre reforçar les lleis migratòries. L’oposició demòcrata va criticar i lamentar que polititzés el tràgic atemptat.