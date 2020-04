Lenta i llarga sortida del confinament a la Xina

La perruqueria on treballa Xia Wu manté les mesures d’higiene i distància social que imposa la municipalitat de Pequín, i això vol dir que el bulliciós establiment on s’atenien més de deu persones alhora durant més de dotze hores al dia s’ha convertit en un espai silenciós i asèptic. Només tres clients, o com a molt quatre, es reparteixen per la sala. S’ha de demanar hora o esperar torn a les cadires habilitades al carrer. A l’entrar et prenen la temperatura i has d’apuntar les teves dades, inclòs el telèfon. Et subministren una mascareta que se subjecta a les orelles perquè no interfereixi en la rentada i el tall. Hi ha gel desinfectant i guants per si no vols tocar el mobiliari del local amb les mans.

Evidentment, han desaparegut les sorolloses converses, els grups d’adolescents que acompanyaven l’amic o amiga per opinar sobre el seu tall de cabell i les llargues xerrades de les dones grans que se sotmeten a laborioses permanents. També s’han esfumat les invitacions del personal a te, galetes o fruita i els apreciats massatges a l’esquena, ja que el contacte s’evita i el servei ha de ser ràpid.

Xia Wu va marxar a casa seva, a la província d’Anhui, el 23 de gener, per passar les festes de l’Any Nou Xinès en família. El seu bitllet de tornada era per al 9 de febrer, però el coronavirus ho va canviar tot. No va arribar a Pequín fins a meitat de març, quan la perruqueria li va comunicar que aixecava la persiana i que podia reincorporar-se a la feina. En tot aquest temps no ha cobrat cap salari.

Xia, un home de 31 anys, és un dels dos “estilistes” que treballen al local; abans n’hi havia sis. A la majoria de les perruqueries xineses els homes tallen i pentinen, mentre que les dones fan treballs menors, com rentar, aplicar el tint i netejar.

Patacada al sector serveis

En el pròsper negoci en què abans treballaven una dotzena de persones, de moment només n’hi ha quatre i l’horari s’ha escurçat. Aquest és un dels exemples de com el covid-19 ha afectat el sector serveis, que a la Xina representa més del 50% del PIB. Es calcula que el sector pot perdre 180 milions de llocs de treball. La restauració, el comerç minorista i el turisme han quedat danyats pel tancament de l’activitat i la seva recuperació serà lenta. La Xina ha anunciat que entregarà cupons per fomentar la despesa en botigues i restaurants.

Més de 460.000 empreses van tancar en el primer trimestre, i ara les cadenes exportadores del sud estan sense comandes per l’expansió de la pandèmia a la resta del món.

Pequín camina cap a la normalitat a pas lent. La població s’ha animat a sortir al carrer i la circulació va augmentant, però les botigues dels centres comercials continuen buides de clients.

Després de més de dos mesos d’inactivitat es comencen a veure els efectes econòmics de la crisi del covid-19. Molts negocis han passat d’estar tancats a ser desmuntats, i augmenta el nombre de locals buits.

Els restaurants van obrint, però les normes que obliguen a mantenir distàncies entre les taules -mai més de dues o tres persones juntes- no animen la clientela. A això cal afegir-hi els continus canvis de les normatives.

Després d’un breu període de relaxació, i malgrat que oficialment a Pequín només s’han registrat 589 contagis i 8 morts, les autoritats s’han tornat a posar estrictes. Ara fins i tot els vigilants han fet la seva aparició fent fotos dins dels locals per comprovar que es compleixen les regulacions.

La capital també ha anunciat que de moment mantindrà les classes online, mentre que a la resta de la Xina els nens tornaran a les aules durant aquest mes d’abril.

Recuperar l’activitat sense riscos serà molt difícil en un país de 1.400 milions d’habitants. Les imatges de la setmana passada del metro de Xangai ple a vessar o de les aglomeracions per visitar Huangshan, un dels llocs més turístics de Hubei, són tot un avís.

Un altre repte és restablir la mobilitat real al país. Sense ella serà difícil que l’activitat econòmica s’activi. Però el continu canvi de regles impedeix que la gent que ha de desplaçar-se per negocis tingui la seguretat que a l’arribar a una altra província no hagi de fer quarantena.

El govern ha anunciat que a Pequín, a la província de Hebei que envolta la capital i a la ciutat pròxima de Tianjin es manté el nivell d’alerta 1 com a Hubei, la província focus del contagi. La resta de la Xina ja està en nivell 2. L’explicació resignada dels habitants de la capital és que, com que és la seu del govern, les mesures de seguretat són més extremes.