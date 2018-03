L'exespia rus i la filla van ser atacats amb un agent nerviós, confirma Scotland Yard

L’exespia rus Sergei Skrypal i la seva filla Iulia van patir un "intent d’assassinat" amb un "agent nerviós", va confirmar ahir a la tarda, a Londres, el número 2 de Scotland Yard i màxim responsable de la lluita contra-terrorista, comissionat assistent Mark Rowley, en una breu compareixença pública.

La policia no va facilitar-ne el tipus exacte del producte, però. Rowley va informar alhora que un dels tres policies que va atendre en primer lloc als Skrypal es troba també hospitalitzat i en estat "greu". Pare i filla van ser localitzats inconscients diumenge passat a primera hora de la tarda al centre de la ciutat de Salisbury, a 145 quilòmetres al sud-oest de la capital britànica. La condició de les dues víctimes del "deliberat atac", segons Rowley, continua sent "crítica".

En les darreres vint-i-quatre hores, la investigació ha fet un salt qualitatiu. Ahir al migdia, la policia, i equips especialitzats de desinfestació van tornar al centre de la ciutat i van acordonar l’edifici adjacent a la pizzeria que ha havia estat segellada dilluns, i on haurien dinat Sergei Skrypal i la seva filla entre les 13.00 i les 16.00 del dia anterior, poca estona abans de caure malalts.

Els equips que s’hi van desplaçar incloïen especialistes en material radiològic i biològic. Minuts després que hi arribessin, una dona de mitjana edat en va ser evacuada en una ambulància. Però durant la seva compareixença el comissionat assistent Rowley no s’hi va referir, ni per confirmar o desmentir que la persona atesa fos un subjecte d’interès de l’actual investigació.

El coneixement exacte de la substància amb què Sergei Skrypal i la seva filla Iulia van ser atacats és clau, a parer de la policia, per poder esbrinar si al darrere de l’atac hi pot haver l’allargada ombra dels serveis secrets de la Rússia de Vladímir Putin —o de qualsevol altre Estat—, com dimarts va insinuar en una comunicació al Parlament britànic el ministre d’Exteriors, Boris Johnson. De fet, des què dilluns va transcedir la identitat de les víctimes, el record de l’assassinat l’any 2006 del també exespia rus Alexander Litvinenko, enverinat amb un material radioactiu a Londres, no ha deixat de planar sobre l’incident de Salisbury. Amb tot, la ministra de l’Interior, Amber Rudd, va demanar ahir mantenir “el cap fred” abans d’assenyalar un responsable concret.

Laboratori governamental

Els agents o gasos nerviosos ataquen directament el sistema nerviós del cos humà, produint espasmes musculars i dificultats respiratòries, exactament els símptomes que presentaven les dues víctimes diumenge a la tarda, segons els testimonis que van alertar la policia.

El gas sari és el més conegut de tots, i va ser utilitzat a l’Iraq per Sadam Hussein contra els kurds de Halabja el 1988. Una versió del mateix producte molt més perillosa, anomenada VX, va ser desenvolupada durant la guerra freda. El més recent ús d’aquest agent de què s’ha tingut notícia va ser per assassinar, el febrer del 2017, a l’aeroport de Kuala Lumpur, Kim Jong-Nam, germanastre del líder de Corea del Nord Kim Jong Un. Aquest gas, però, actua molt ràpidament i no s’ajustaria als símptomes desenvolupats per l’exespia i la seva filla. En qualsevol cas, l’ús d’un gas nerviós apunta a un altament especialitzat laboratori governamental.