Macron assegura que té proves que l'atac químic a Síria va ser obra d'Al-Assad

El president de França, Emmanuel Macron, ha dit aquest dijous que té proves de l'utilització d'armes químiques en l'atac d'aquest dissabte a Duma, als afores de Damasc (Síria), i de que el responsable va ser el president sirià, Baixar Al-Assad.

Ho ha dit en una entrevista a la televisió TF1, en què ha explicat que està en contacte "diari" amb el president dels Estats Units, Donald Trump, per valorar la situació. Macron ha recordat que la intervenció de França dins de la coalició internacional a la guerra de Síria té com a objectiu principal acabar amb el grup jihadista de l'Estat Islàmic, però ara mateix, ha dit, el país "alberga diverses guerres dins de la guerra" en què "no tot està permès", en al·lusió a les armes químiques.

El líder francès ha assegurat que també manté contacte constant amb el líder rus, Vladimir Putin, al respecte de Síria. "El món és caòtic i hi ha situacions inacceptables. El que intentem és mantenir al màxim l'estabilitat a la regió. França no permetrà que hi hagi una escalada ni que res faci malbé aquesta estabilitat".

A les portes del seu primer aniversari a l’Elisi, Emmanuel Macron posa en marxa des d’aquest dijous i fins diumenge, l’estratègia de l’ofensiva mediàtica. Durant una mica més d’una hora, el president francès ha concedit aquest migdia una entrevista a la cadena de televisió TF1. Des de la seva arribada a la presidència, al maig de l’any passat, Macron només n’havia concedit dues, a l’octubre i al desembre, també televisades. El president continuarà defensat la seva acció política diumenge, en una entrevista de dues hores.

Un dels primers temes sobre la taula d’avui ha estat la seva polèmica reforma ferroviària. Macron s’hi ha referit per primera vegada des de que el projecte de llei es va anunciar i ha advertit que el govern no farà marxa enrere.

540x306 Treballadors dels ferrocarrils públics, en vaga per la reforma de Macron, escolten l'entrevista televisiva del president francès / Eric Gaillard / Reuters Treballadors dels ferrocarrils públics, en vaga per la reforma de Macron, escolten l'entrevista televisiva del president francès / Eric Gaillard / Reuters

"Necessitem un ferrocarril fort [...] aquesta reforma el reforçarà", s’ha defensat Macron. El president ha assegurat que la SNCF, la Societat nacional dels ferrocarrils francesos, no es privatitzarà, com denuncien els sindicats, i que seguirà sent una empresa pública: "Ho garanteixo absolutament i serà a la llei. Tindrà 100% de capital públic" i "l’Estat invertirà 10 milions d’euros per dia durant deu anys".

Macron ha reconegut "l’error" d’haver estigmatitzat l'estatus especial dels 'cheminots', com s’anomenen els treballadors de la SNCF a França. "No els menystinc, no són uns privilegiats", ha dit el president francès, assegurant que coneix bé aquest sector perquè el seu padrí era 'cheminot'. Més enllà d’aquesta disculpa, però, la reforma queda intacta.

El president francès també ha aprofitat per defensar l’evacuació dels "ocupants il·legals" dels terrenys de Notre-Dame-des-Landes, al nord-oest de França. "Restablim l’ordre republicà", ha dit Macron per defensar la macro operació policial, amb més de 2.500 gendarmes, que s’està realitzant des de dilluns en aquesta zona on s’havia de construir un aeroport.

La decisió de donar una entrevista a la una del migdia no és casual. La primera, el missatge que vol fer passar l’Elisi està dirigit al món rural, principalment, als jubilats i a les classes populars. És per això també que l’entrevista s’ha realitzat en una escola d’un poblet de la regió de Normandia, al nord-oest de França.

Macron ha agraït "l’esforç" que fan els jubilats des del gener, quan va entrar en vigor la pujada de la Contribució social generalitzada (CSG). Unes vuit milions de persones -60% dels jubilats- han vist com la seva pensió ha minorat per culpa d’aquest impost. "Si no fem aquesta reforma, en cinc anys, en deu anys, no podrem finançar el sistema de pensions", s’ha justificat el president francès.

Precisament, aquest mateix segment de la població forma part del públic del telenotícies que des de fa trenta anys presenta Jean-Pierre Pernaut. El periodista, que cada dia obté més de 5 milions d’espectadors, arrossega milers de fidels i és, de fet, una de les personalitats preferides dels francesos. D’aquí, doncs, que Macron hagi triat aquest noticiari televisiu a aquesta atípica hora.