Macron incendia la cimera del G7 pels focs a l’Amazònia

La cimera del G7 que s’obre avui a Biarritz, al País Basc francès, arrenca amb la polèmica generada pel president francès, Emmanuel Macron, amb el seu homòleg brasiler, Jair Bolsonaro, arran de la decisió dels líders del club dels poderosos d’abordar amb urgència la crisi dels focs de l’Amazònia.

Macron, amfitrió de la cita dels set països més rics del món (els Estats Units, el Canadà, el Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia i el Japó, amb la presència de representants de la Unió Europea i també d’Espanya, com a país convidat), va advertir ahir que França no donaria suport a l’acord de lliure comerç entre Mercosur i la UE, ja que el Brasil no respecta els seus compromisos de protecció de la selva amazònica. Des de l’elecció de Jair Bolsonaro la desforestació del pulmó global s’ha accelerat per culpa de la benevolència del nou president envers el lobi agrícola, va dir el president francès.

Les declaracions des de París també van provocar ahir la immediata reacció del populista Bolsonaro, que va acusar Macron de “mentalitat colonialista”. La posició del president francès havia sigut esperonada inicialment pel compromís del primer ministre de la República d’Irlanda, Leo Varadkar, que ahir afirmava que “no hi ha cap manera que Irlanda voti l’acord de lliure comerç entre la UE i el Mercosur si el Brasil no respecta els compromisos amb el medi ambient”.

La Unió ha d’aprovar per unanimitat el nou pacte comercial amb Mercosur, negociat els últims vint anys i definit com el més important del bloc europeu amb països tercers, en aquest cas l’Argentina, l’Uruguai, el Paraguai i el Brasil.

Finlàndia, que té la presidència de torn de la Unió, també va fer una crida a considerar més restriccions comercials amb el grup de Mercosur. Una iniciativa a què es va unir el primer ministre britànic, Boris Johnson, que es va mostrar “profundament preocupat” pels incendis de l’Amazònia.

Les declaracions de Macron, però, no es poden considerar alienes a la pressió que els grups d’acció ecologista aplegats al voltant de l’anomenada Xarxa d’Acció Climàtica (RAC, en les sigles en francès) han fet en els dies previs a l’inici de la cimera del G7. Ahir, unes trenta organitzacions reunides sota aquest col·lectiu van refusar trobar-se amb Macron a causa del que consideren una manca d’acció davant la crisi mediambiental per part dels països més industrialitzats del planeta. Una crisi que va desfermar ahir moltes protestes contra la gestió de Bolsonaro, amb la celebració d’una quarantena de manifestacions arreu del país i amb protestes davant les ambaixades del Brasil en diferents capitals europees.

Desavinences sobre l’Iran

D’altra banda, ahir Macron també va mantenir converses amb el ministre d’Afers Exteriors iranià en un intent de calmar les tensions entre Teheran i Washington arran de l’acord nuclear de què la Casa Blanca s’ha retirat. Washington pressiona els aliats europeus perquè segueixin la mateixa política. El ministre iranià, Mohammad Javad Zarif, va afirmar que els suggeriments de Macron per solucionar la crisi van en la direcció correcta però que “cal treballar més”. Macron va admetre que hi havia “veritables desavinences” sobre l’Iran al G7. El seu gran repte a la cimera és controlar els possibles estirabots del president nord-americà, sempre disposat a trencar el guió.