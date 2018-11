Macron reclama més integració davant dels "poders que intenten enfrontar" els europeus

"Visca França. Visca Alemanya. Visca l'amistat franco-alemanya. Visca Europa". Amb aquestes paraules el president francès, Emmanuel Macron, ha arrencat aquest diumenge un aplaudiment tancat dels diputats del Bundestag. Macron era el convidat més destacat a la sessió extraordinària que es va celebrar al Parlament federal alemany per commemorar el final de la Primera Guerra Mundial i per honrar la memòria de les víctimes del primer gran conflicte militar europeu del segle XX.

Una setmana després dels actes commemoratius a París pel centenari de la fi de la Primera Gran Guerra, que van deixar imatges icòniques de l'actual relació entre els dos motors polítics i econòmics del Vell Continent, el centre històric de Berlín es convertia en un nou escenari simbòlic contra els ressentiments nacionalistes i les temptacions bel·licistes.

El president francès va pronunciar davant les principals autoritats alemanyes un discurs profundament europeista i amb constants referències a la situació actual de la Unió Europea i de la resta del món. "Hi ha poders que intenten enfrontar-nos", va dir el mandatari, que un altre cop va apostar obertament per més integració europea davant els desafiaments que té la UE.

Aquest "nou capítol" que el projecte comunitari ha d'obrir genera "por", segons Macron, que creu que Europa només podrà assumir el seu lideratge al món si els estats membres de la Unió estan disposats a cedir més sobirania nacional a favor de més integració. "Cadascú de nosaltres haurà de compartir la seva política exterior, les seves polítiques migratòries i de desenvolupament, així com una part creixent del seus pressupostos o fins i tot dels seus ingressos fiscals", va dir sense embuts el president francès. La construcció d'una sobirania europea hauria de ser l'objectiu final d'aquesta nova fase que Macron impulsa des de la seva arribada al poder el maig de l'any passat.

Resistències alemanyes

Després de l'acte al Bundestag, la cancellera alemanya i el president francès van mantenir una reunió de treball. En una curta compareixença posterior, en la qual els mandataris no van acceptar preguntes del periodistes, Angela Merkel va dir que Berlín i París ja preparen una sèrie de propostes per a la cimera europea que se celebrarà a mitjans de desembre i amb la vista posada en les eleccions europees del pròxim mes de maig. Per a la cancellera, la immigració, la defensa d'Europa a través de la construcció d'un exèrcit europeu i el rellançament de les relacions entre França i Alemanya amb la redacció i firma d'un nou Tractat de l'Elisi són les prioritats.

No és cap casualitat que Macron fes una defensa tan oberta de més integració europea i de menys sobiranies nacionals ahir a Berlín, a la principal cambra de representació política d'Alemanya. Malgrat que una políticament molt afeblida Merkel assegura compartir les propostes procedents de París, és evident que dins el conservadorisme alemany hi ha moltes veus que les veuen amb escepticisme.

A més de la resistència històrica que persisteix entre el gran empresariat alemany davant de plans com un pressupost comú per a l'eurozona, una política fiscal comunitària o un subsidi de desocupació europeu, importants figures de la democràcia cristiana tenen por de perdre encara més vots a favor de la ultradreta d'Alternativa per a Alemanya si compren el full de ruta proposat per Macron.

Merkel deixarà de ser presidenta del seu partit el segon cap de setmana de desembre, quan la CDU celebrarà un congrés a Hamburg per elegir el seu successor al capdavant del principal partit del conservadorisme alemany. Del perfil més o menys europeista del pròxim president de la CDU dependrà en bona part la viabilitat dels plans integradors de Macron, ja que seran impossibles sense el funcionament de l'anomenat 'eix franco-alemany'.