Macron suprimirà 50.000 funcionaris fins al 2022

El primer ministre francès, Édouard Philippe, va detallar aquest diumenge les grans línies dels pressupostos per al 2019, que compten amb un creixement econòmic inferior al previst –1,7% enfront del 1,9%– i amb la supressió de 4.500 places de funcionaris.

En una entrevista amb el setmanari 'Le Journal du Dimanche', Philippe ha reconegut que l'any que ve es produirà un "rebot del dèficit", conseqüència de l'alentiment del creixement, però que això no impedirà a França "estar en la línia" del seu compromís del 2,3% per al 2019. El primer ministre ha assegurat que les retallades procediran de "les polítiques públiques que no són eficaçes, per exemple, en l'habitatge o en els contractes subvencionats", i ha reiterat que es mantindrà l'objectiu anunciat pel president, Emmanuel Macron, d'eliminar 50.000 llocs en la funció pública fins al 2022.

"El 2019 preveiem la supressió de 4.500 llocs. Hem anunciat reorganitzacions al ministeri de Finances, en el sector audiovisual públic i a la xarxa exterior de l'Estat", ha dit Philippe, abans d'afegir que altres departaments augmentaran de personal, com les forces de seguretat amb 2.000 contractacions i 1.300 a la justícia.

Una de les mesures més polèmiques desgranades pel cap de l'executiu és l'anunci que les pensions, i els ajuts a la família o a l'habitatge augmentaran un 0,3% el 2019 i el2020, per sota de la inflació. Per compensar-ho, ha explicat que les prestacions dels més desafavorits, com les pensions mínimes i els ajuts a discapacitats, creixeran "molt significativament".

Els plans del Govern per als nous comptes es coneixen en el pitjor moment de popularitat de Macron. Segons una enquesta difosa aquest diumenge, el president només compta ja amb l'aprovació del 34% dels francesos, en part per algunes mesures que ha pres i que es perceben com a "antisocials".