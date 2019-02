El Marroc posa fi als "matrimonis alcorànics" o tradicionals

A partir d'aquest dimarts els "matrimonis alcorànics" al Marroc, celebrats sense la presència d'un jutge, seran il·legals. Es tracta d'una cerimònia tradicional de les zones rurals on es recita la 'fatiha', el primer versicle de l'Alcorà, davant de la presència de dos adults (notaris de dret musulmà). Amb aquests ingredients i l'aportació d'un dot, la societat ja considerava el matrimoni legítim.



Tot i això, aquest tipus de matrimonis per si sols no eren vàlids si no es registraven al tribunal de la família. És a dir, si no hi havia una acta de matrimoni. I és per això que molts menors al Marroc eren considerats "il·legals" perquè havien nascut fora d'un matrimoni registrat legalment.

Per solucionar aquesta situació, a Rabat van decidir posar en funcionament "tribunals mòbils" que es desplacen per àrees rurals perquè la població més aïllada i sense recursos tingui l'opció de registrar el seu matrimoni. Entre el 2013 i el 2014, els tribunals van reconèixer retroactivament un total de 185.000 matrimonis.

Una tradició que permet el matrimoni amb menors

Algunes organitzacions feministes del Marroc han denunciat que el matrimoni alcorànic o tradicional ha sigut l'excusa perfecta per encobrir el matrimoni forçat de noies menors d'edat, un fenomen enquistat en la tradició marroquina. Durant els últims anys una mitjana del 12% dels matrimonis al Marroc se celebren amb nenes menors d'edat (40.000 a l'any aproximadament).



El govern marroquí va prohibir els casaments amb menors el 2004, però amb algunes excepcions que amb el temps s'han convertit en norma. La llei exigeix la intervenció d'un jutge que aprovi el casament basant-se en un informe psicològic i un altre dels serveis socials.

El principal problema és que aquests informes no serveixen per a res, ja que gairebé tots els casos que arriben al jutge acaben sent aprovats. De fet, l'abril passat la fiscalia del Marroc va emetre un comunicat en què demanava a fiscals, jutges i advocats que no dubtessin "en rebutjar totes les demandes de matrimonis de menors que no tinguin en compte els interessos de la menor".



El comunicat al·ludia directament als emigrants del Marroc a l'estranger. Segons la fiscalia marroquina, aquest col·lectiu és el que més sol recórrer a aquest tipus de matrimoni, aprofitant l'"excepció" que preveu la llei al seu país d'origen.



Indefensió de les dones

En una societat tradicional com la marroquina, on les dones depenen de la feina del seu marit, que el matrimoni no estigui registrat pot portar conseqüències més greus. Moltes organitzacions feministes han denunciat la situació de vulnerabilitat en què es troben les dones i els fills en cas que el pare els repudiï.

Es tracta d'una situació crítica en una cultura que no admet els fills fora del matrimoni. Al Marroc, els nadons concebuts fora del matrimoni reben el nom de 'wlad ihram'. Aquest terme equival a "fill del dimoni". Les dones que pretenen criar fills soles són repudiades tant per la família com per la societat.