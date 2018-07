Matteo Salvini, el ministre contra tothom

Les acusacions de l'ONG de Badalona Proactiva Open Arms contra la guàrdia costanera líbia, a qui considera responsables de la mort d'una dona i un nen petit a 80 milles de la costa de Líbia, han provocat la reacció del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, que va assegurar que les "mentides" de l'organització humanitària "van confirmar que estaven fent el correcte". "Reduir les sortides i desembarcaments significa reduir els morts i reduir les guanys de qui especula sobre la immigració clandestina", va dir el líder de la Lliga i alhora vicepresident del govern de Roma.

L'ONG va rescatar dimarts una dona que havia quedat durant 48 hores aferrada a les restes d'una embarcació a la deriva i suposadament destrossada pels libis. Juntament amb ella, els voluntaris van trobar el cos sense vida d'una altra dona i un nen d'uns cinc anys. Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, va denunciar que les dues dones i el nen formaven part d'un grup de 158 migrants que la guàrdia costanera líbia havia interceptat dos dies abans a bord d'un pot i que havia traslladat a Líbia. "El que no va dir –va escriure Camps a Twitter– va ser que va deixar dues dones i un nen a bord i va batre el vaixell perquè no volien pujar a les patrulles líbies".

La guardia costera libia anunció que había interceptado un bote con 158 personas a bordo y había proporcionado asistencia médica y humanitaria.Lo que no dijeron fue que dejaron a dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el barco porque no querían subirse a las patrulleras libias pic.twitter.com/weEfNUXSiW — Oscar Camps (@campsoscar) 17 de juliol de 2018

El ministeri de l'Interior d'Itàlia va assegurar en una nota oficial que la versió de l'ONG era falsa i que en les pròximes hores publicaria les proves que desmentirien les acusacions contra els guardacostes libis, unes proves que de moment l'oficina de Salvini encara no ha donat. L'ONG va rebutjar l'oferta de Roma de desembarcar al port sicilià de Catània i va preferir fer-ho al de Palma per protegir la Josepha, la dona que va aconseguir sobreviure 48 hores a la deriva al costat dels cadàvers de la dona i el nen morts. La dona, de 40 anys i procedent del Camerun, havia escapat del seu país i del seu marit, que li pegava perquè no podia tenir fills, segons relatava la Josepha a una periodista del setmanari italià 'Internazionale' que viatja a bord de l''Open Arms'. "Vam estar al mar dos dies i dues nits". Després van arribar els policies libis i van començar a pegar-nos", relata.

540x306 La tripulació de l''Open Arms' rescata Josepha, exhausta després de dos dies aferrada a una barca a la deriva / PAU BARRENA / AFP La tripulació de l''Open Arms' rescata Josepha, exhausta després de dos dies aferrada a una barca a la deriva / PAU BARRENA / AFP

La foto de la Josepha amb la mirada perduda juntament amb els cadàvers de la dona i els petits morts van provocar una onada d'indignació contra el ministre de l'Interior transalpí. Un dels més crítics va ser l'escriptor Roberto Saviano, que en un missatge a les xarxes socials va preguntar a Salvini: "Quant plaer dona veure morir nens innocents al mar? Ministre de la Mala Vida, l'odi que has sembrat se t'emportarà". El missatge va rebre la resposta immediata de Salvini: "Mereix al màxim una carícia i una querella". Aquesta amenaça no va aconseguir aturar l'escriptor de 'Gomorra': "No pararé mai de contestar a les seves declaracions vils i mentideres, les seves polítiques criminals que es mantenen en una perenne i esgotadora incitació a l'odi".

Quinta querela annunciata, per ora nessuna arrivata. Solo chiacchiere.

Si metta l’anima in pace, Ministro della Mala Vita, finché avrò energia in corpo, fiato in gola e lettere sotto le mie dita, non smetterò mai di contrastare le sue politiche criminali. https://t.co/TpYBG8hkrZ pic.twitter.com/9teA5cIhi5 — Roberto Saviano (@robertosaviano) 17 de juliol de 2018

No és la primera vegada que el periodista napolità, que viu sota la protecció de cinc carabinieri des de fa 12 anys després de la condemna a mort dictada per la Camorra, s'enfronta al líder de la ultranacionalista Lliga. Fa només unes setmanes, Matteo Salvini va insinuar que li trauria l'escolta per les seves crítiques contra la política migratòria del govern. "Seran les institucions competents les que valoraran si corre algun perill perquè em sembla que passa molt de temps a l'estranger. Valorarem com es gasta el diners dels italians", va deixar anar el ministre des d'un programa de televisió. Aquest anunci va ser interpretat per l'escriptor com una amenaça. "Salvini té com a enemics els immigrants, té com a enemics les persones del sud d'Itàlia, a les quals ha insultat abans de demanar-los el vot, té com a enemics els gitanos [...]. Jo estic content d'estar entre els seus enemics", va assegurar l'escriptor.