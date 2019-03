May demana oficialment una extensió del Brexit només fins al 30 de juny

Per fi ha enviat la carta. Theresa May ha demanat oficialment aquest dimecres un breu ajornament del Brexit fins a finals de juny. Mentre May intervenia en la sessió de control setmanal, la seva oficina n'ha fet públic el contingut. En el text, la primera ministra britànica assegura: "La política del govern britànic continua sent deixar la Unió Europea de manera ordenada sobre la base de l'acord de sortida i de la declaració política acordada al novembre, i complementada per l'instrument comú i el complement de la declaració política que el president Juncker i jo vam acordar l'11 de març".

In full: Theresa May's #Brexit delay request to EU's Donald Tusk https://t.co/tTEjMgJ7Tx — BBC Politics (@BBCPolitics) March 20, 2019

May també assegura: "Aquesta setmana havia tingut la intenció de retornar la votació a la Cambra dels Comuns però el president va dir dilluns que perquè un nou vot significatiu es tornés a portar a la Cambra l’acord hauria de ser «substancialment diferent, no diferent en termes de redactat, sinó en termes de substància». Alguns diputats del Parlament han interpretat que això significa un canvi més en l’acord. Aquesta posició ha fet impossible, en la pràctica, sol·licitar un nou vot abans del Consell Europeu. No obstant això, continua sent la meva intenció tornar l'acord a la Cambra".

May diu que està "segura que, si s'aprova la moció, el Parlament procedirà a ratificar l'acord de manera constructiva, però clarament no es completarà abans del 29 de març del 2019".

Theresa May: "This House has indulged itself on Europe for too long... [voters] deserve better"



Jeremy Corbyn accuses PM of "a lack of respect", as PM warns of "endless hours contemplating its navel on Europe" if UK seeks long #Brexit delay #PMQs updates https://t.co/g4OVIZWCgr pic.twitter.com/tOds9hnJYU — BBC Politics (@BBCPolitics) March 20, 2019

De fet, la carta s'ha fet pregar, dilació que obeïa als dubtes de May sobre les característiques de l'extensió. Així, aquest matí, a primera hora, fonts europees es mostraven desconcertades per no haver rebut encara la famosa carta amb què May ha demanat més temps per sortir de la Unió Europea. Finalment, no ha sigut fins després de trucar al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que ha fet el pas. En la trucada, Juncker ha advertit May de no incloure cap data posterior a les eleccions europees del maig.

. @MargSchinas: “ @JunckerEU formally warned @theresa_may against including a date for the extension that is after EP elections. Withdrawal has to be b/f 23 May, otherwise we face institutional difficulties & legal uncertainty. Elections have to be held if extension after 23 May.” https://t.co/jDKH6LDMEc — Daniel Ferrie 🇪🇺 (@DanielFerrie) March 20, 2019

Un portaveu del president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha confirmat la recepció de la carta.

Desconcert i fatiga



Els 'brexiters' radicals aposten pel no acord

Brussel·les, però, n'està tipa i està desconcertada. Per diferents vies, els líders europeus han repetit els últims dies que May no té garantida la pròrroga. Esperen garanties, esperen alguna cosa a canvi perquè, com va dir ahir el negociador del Brexit, Michel Barnier , allargar el Brexit també allarga la incertesa. Els països han elevat el to i n'hi ha alguns, com França o Espanya, que no són partidaris de concedir aquesta pròrroga breu si no hi ha garanties que l'acord serà aprovat. "Una pròrroga per fer què?", es repeteix als passadissos de Brussel·les.



Un cop rebuda la petició, ara serà el president del Consell qui haurà d'enviar una carta als 28 líders de la UE, com una formalitat per convidar-los a la reunió de demà, en què la pròrroga del Brexit és el primer punt de l'agenda. S'espera que Tusk enviï algun missatge rals caps d'estat sobre la qüestió. Tot i això, el mateix Juncker ha apuntat aquest dimecres que és possible que els líders no prenguin cap decisió demà i que esperin a veure si May aconsegueix tornar a portar l'acord a votació. No està gens descartada una reunió extraordinària dels líders europeus de cara a la setmana vinent.

Però el gran risc de May ara és que continua sense tenir la majoria per fer aprovar l'acord. I l'extensió curta no ofereix cap incentiu als 'brexiters' radicals per donar-li la llum verda. Aquest dimecres, tant a Londres com a Brussel·les, s'especula amb la possibilitat que la pròxima votació sigui dijous de la setmana que ve.