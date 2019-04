May insisteix que l'acord amb la UE encara permet que el Regne Unit marxi abans de les europees

Després de més de vuit hores de cimera, la UE i el Regne Unit han acordat aquesta matinada una nova pròrroga flexible del Brexit fins el 31 d'octubre, és a dir de sis mesos mes. Malgrat que no és el que el demanava la primera ministra britànica, Theresa May, s'ha mostrat satisfeta i ha defensat el tracte. "Amb l'acordat avui encara podem marxar abans del 30 de juny", ha repetit May diverses vegades.

L'acord signat pels 27 permet que el Regne Unit pugui marxar tan aviat com ratifiqui l'acord de retirada des del paralment britànic, amb un mes de marge després de la votació i dins un termini màxim del sis mesos a partir d'ara. Per això May encara pot continuar defensant i pressionant a Londres per intentar que l'acord s'aprovi durant les tres primeres setmanes de maig, abans de les eleccions europees a les quals no es vol presentar.

Per fer-ho ha defensat la seva nova estratègia: buscar un acord amb l'oposició de Jeremy Corbyn per aconseguir una majoria a Westminster. Tot i això, també ha reconegut que si més enllà d'aquesta data encara no s'ha aconseguit, haurà de presentar el Regne Unit a les eleccions. El seu objectiu, però, és evitar-ho. "Sé que hi ha molta frustració perquè he hagut de demanar aquesta pròrroga. El Regne Unit ja hauria d'estar fora de la UE i de veritat que em penedeixo de no have-rho aconseguit, però ara hem de tirar endavant per aconseguir el consens necessari i aprovar l'acord", ha reiterat la primera ministra britànica.

En cas que es quedés, però, el Regne Unit ha promès que respectaria el principi de cooperació sincera però que al mateix temps es mantindrien tots els seus drets i obligacions com a estat membre, perquè no hi pot haver diferents nivells d'estats dins la UE. Aquest és un missatge clar per a França que ha volgut imposar unes condicions dures a la pròrroga com ara intentar arraconar el Regne Unit de la presa de decisions en política europea. L'acord firmat recull que el Regne Unit "haurà de facilitar l'acompliment dels objectius de la Unió i evitar bloquejar qualsevol mesura". A més, també es recorda que els 27 es podran reunir sense el Regne Unit quan sigui necessari.

El president francès, Emmanuel Macron, ha venut també la seva història com una victòria. Malgrat que França havia mantingut una línia més dura i que ha posat a prova la unitat dels 27, Macron assegura que l'acord assolit és bo perquè garanteix el bon funcionament de la UE des del moment en què el Regne Unit haurà d'haver marxat o decidit si es queda abans del novembre, just quan es constitueix la Comissió Europea nova i, per tant, quan comença efectivament el nou mandat comunitari.