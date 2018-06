Merkel i Sánchez fan una crida a parlar amb els països d’origen per resoldre la migració a la UE

Amb uns minuts de retard, la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han comparegut aquest dimarts al matí davant de la premsa a la cancelleria, a Berlín. És el primer encontre bilateral entre Merkel i Sánchez: la cancellera li va trucar per telèfon el 2 de juny per felicitar-lo i es van veure en persona diumenge passat a Brussel·les en la minicimera sobre migració.

A Berlín, la migració ha sigut el tema principal de la trobada: tant Sánchez com Merkel volen una resposta europea a la crisi. Proposen que cadascun dels socis europeus parli amb els països d’origen dels immigrants o amb els països trànsit per mirar de reduir el flux migratori. “La majoria dels que venen de l’Àfrica no tenen dret a una residència a la Unió Europea”, ha comentat la cancellera.

Espanya podria parlar, per exemple, amb el Marroc i el Senegal: el 2018 han arribat un 46% més d’immigrants a Espanya comparat amb l’any anterior, quan la xifra ja havia crescut respecte a l’any anterior.

Europa a l'horitzó

Altres temes que han tocat a Berlín han sigut la declaració de Meseberg, signada la setmana passada per Merkel i el president francès, Emmanuel Macron, i que proposa més integració econòmica i financera dins de la Unió Europea.

Un tercer punt debatut, i que també s’abordarà a la cimera de caps d’estat i de govern de la Unió Europea aquest dijous i divendres a Brussel·les, són les relacions comercials en un moment en què els Estats Units posen obstacles. “El Consell Europeu és el marc més important per trobar aquesta posició europea comuna que ens cal en aquest àmbit”, ha dit Merkel.